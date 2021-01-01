كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعمل على إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بإمكانات جيدة مع سعر مناسب، حيث سيصدر تحت اسم Vivo Y21e ، كما أنه سيكون أول هاتف من فيفو يصدر بمعالج قوى من كوالكوم.
وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y21e قد تم رصد عدد من مواصفاته على منصة Geekbench كما قد ظهر أيضا على قاعدة بيانات IMEI ، وسيكون أبرز ما يميز الهاتف بإصداره بمعالج قوى مع أداء سريع للغاية، مقارنة بهواتف الفئة المتوسطة الأخرى من فيفو.
وسيعمل هاتف فيفو Vivo Y21e بمعالج من نوع فيفو Vivo Y21e من شركة كوالكوم الأمريكية مع مجهزة بأربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية تعمل بسرعة 1.90 جيجاهرتز وأربعة نوى لوحدة المعالجة المركزية الأخرى تعمل بتردد 2.40 جيجاهرتز، مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم للسوفت وير FunTouchOS UI .
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التعليقات على فيفو تصدر هاتف Vivo Y21e بأقوى معالج للفئة المتوسطة.. مواصفات
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