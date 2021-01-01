بدأت كازخستان تواجه نتائج منع الحكومة الصينية تعدين العملات الرقمية المشفرة في الصين وتوجه المهتمين إلى آسيا الوسطى لإكمال أعمالهم، حيث تسبب ذلك بقفزة كبيرة في كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة بسبب عملية التعدين.
تحتاج عملية تعدين العملات الرقمية المشفرة إلى أجهزة قوية، وبالتالي تتطلب تيار كهربائي أعلى عند القيام بالمهمة مقارنة مع غيرها من الأجهزة العادية خاصة إذا كان هناك عشرات وأحيانًا مئات الأجهزة المتصلة مع بعضها البعض للقيام بمهمة التعدين، وهذا الأمر تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة في كازخستان.
وقالت الشركة المشغلة لخطوط التيار الكهربائي في كازخستان، KEGOC، إنها ستبدأ تخفيض الكهرباء لنحو 50 مشتركًا يقومون بعملية التعدين لتسببهم في انقطاع التيار الكهربائي في 3 محطات توليد كهرباء في أكتوبر، تسببت بالتالي بفصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق مختلفة في البلد.
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التعليقات على تعدين العملات الرقمية المشفرة يتسبب بتوقف 3 محطات توليد كهرباء في كازخستان
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