

إنتغرال توفر خصائص تقنية جديدة لمشتركي منصتها “جوّي TV” إنتغرال توفر خصائص تقنية جديدة لمشتركي منصتها “جوّي TV”

ضمن استراتيجيها لتقديم أفضل تجربة مشاهدة لكل متابعيها من مختلف الفئات العمرية أطلقت إنتغرال خصائص جديدة لمشتركيها لتطوير وتعزيز المحتوى الذي تقدمه، لا سيما عبر منصتها “جوّي TV” المتميزة في العديد من البرامج الأصلية والحصرية.



فمن توقيعها اتفاقيات شراكات استراتيجية مع شركات إنتاج عالمية، إلى إنتاج برامج أصلية بخبرات وكفاءات محلية، وتوفير أحدث تقنيات البث العصرية، ومنح المستخدم خصائص التحكم بالعروض والبرامج التي تجذبه، وغيرها الكثير. تطلق إنتغرال مجموعة جديدة من الخصائص التقنية التي تحاكي ذوق المشاهد وتعزز تجربته الشخصية مع البرامج والعروض المقدمة.



تقنيات جديدة لتجربة مشاهدة استثنائية

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تقول إنتغرال إنها حرصت على توفير أحدث تقنيات البث لبرامجها، وتطبيقها عبر كل الأجهزة المتاحة لتكون بنفس الجودة والوضوح، وبمنتهى المرونة والسلاسة للمستخدم.الكاروسيل، اكتشف المشاهير!أطلقت إنتغرال مميزات تقنية جديدة تسهل على المستخدم اكتشاف نجمه المفضل بين مشاهير الفن، وذلك من خلال خاصية عرض الأعمال الأخرى لكوكبة من الممثلين المشهورين بطريقة “الكاروسيل”. وتعمل هذه الخاصية على عرض صور الممثلين على شكل دائري داخل منصة “جوّي TV” وتمرير شريط الصور بشكل سريع. فإذا أراد المستخدم الحصول على معلومات عن ممثل معين فما عليه إلا النقر على صورة الممثل ليتم نقله مباشرة إلى الملف التعريفي الخاص به.لأنك شاهدتوأطلفت الشركة كذلك خاصية “لأنك شاهدت”، التي تعرض للمستخدم مقترحات لبرامج بناءً على مشاهداته السابقة أو بحثه عن البرامج والعروض التي تستهويه. فبمجرد أن يقوم المستخدم بالبحث عن موضوع معين، تبدأ الاقتراحات المشابهة لطلبه بالتوارد على حسابه والظهور على صفحته الخاصة.الفرصة الأخيرةتوفر خاصية “الفرصة الأخيرة للمشاهدة” للمستخدم إمكانية مشاهدة البرنامج طيلة فترة محددة، حيث يتم استعراض كل البرامج التي ينتهي عرضها في فترة معينة (أسبوع، شهر..)، وبالتالي بإمكان المستخدم الاستفادة من مدة العرض بشكل تلقائي ضمن الفترة الزمنية المحددة.