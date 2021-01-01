أعلن جاك دورسي ، مؤسس تويتر والمدير التنفيذي للشركة، عن تقديم استقالته من منصبه بعد 6 سنوات من عودته إليه، حيث سبق أن شغل المنصب عند تأسيس الشركة، ثم تركه لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة قبل عودته للمنصب مرة أخرى في 2015.
يقول جاك دورسي إنه قرر ترك منصبه بسبب إيمانه بأنه حان الوقت للشركة للمضي قدمًا بدون قيادة مؤسسيها، حيث سيخلفه في المنصب باراغ اغراوال، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للتقنية في الفترة الماضية متوجًا عمله في الشركة على مدار 10 سنوات ماضية، ليبدأ رحلة جديدة الآن في قيادة الشركة.
ساهم دورسي بعد عودته لمنصب المدير التنفيذي لتويتر في تحسين نتائج الشركة المالية، لكنه واجه تحديات صعبة في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتراجع الإعلانات، وارتفاع مصاريف الشركة لتحسين بيئة الاستخدام وجعلها خالية من العنصرية والحسابات المزيفة، الأمر الذي كان له ردود فعل سلبية من المستثمرين خاصة بعد خسائر ضخمة العام الأخير.
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التعليقات على جاك دورسي يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي في تويتر وباراغ أغراوال يخلفه في المنصب
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