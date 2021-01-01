اليابان بصدد تصميم صاروخ متعدد الاستخدام

تطلق وكالة الدراسات الفضائية اليابانية عما قريب برنامج تصميم الصاروخ الياباني متعدد الاستخدام.
أفادت بذلك السبت 27 نوفمبر صحيفة Nikkey التابعة لدوائر العمال اليابانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ متعدد الاستخدام سيسمح بتقليص تكلفة إطلاق صاروخ واحد بنسبة 75%. وسيشارك في تصميم وتصنيع الصاروخ الجديد نحو 30 شركة يابانية، بما فيها شركة Mitsubishi Heavy Industries، بصفتها أكبر الشركات اليابانية في مجال الصناعة الثقيلة وثاني شركات الطيران اليابانية ANA Holdings.
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