صاروخ روسي سيحمل أقمارا أوروبية إلى الفضاء أوائل ديسمبر المقبل

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخا روسيا سيحمل أقمارا جديدة من منظومة Galileo الأوروبية إلى الفضاء قريبا.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة مؤخرا "تبعا للخطط الموضوعة لهذا العام من المخطط أن يطلق قمران من نوع Galileo FOC إلى الفضاء قريبا، القمران سيرسلان إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-ST-B، سيطلق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية في الأول من ديسمبر بتمام الساعة 21:31 بالتوقيت المحلي (2 ديسمبر 3:31 بتوقيت موسكو)".
وكانت "روس كوسموس" قد أشارت إلى أن الصاروخ المذكور والأقمار التي ستطلق على متنه قد تم نقلها إلى منصة الإطلاق في غوايانا في 27 نوفمبر الجاري، وبدأت التحضيرات لعملية الإطلاق.
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