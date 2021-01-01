في الفترة الماضية، أكدت شركة فيفو، أنها تعمل حاليا، على هاتف اقتصادي جديد من سلسلة iQOO، والآن تم رصد هذا الهاتف، الذي سيصل باسم iQOO U5، على بعض المنصات، بما في ذلك منصة 3C، التي كشفت عن تفاصيل جديدة، تشير إلى اقتراب موعد إطلاقه، بالإضافة إلى أن هناك، بعض التسريبات السابقة التي سنستند إليها، لمعرفة المواصفات الرئيسية للهاتف iQOO U5.
هذا الهاتف القادم، سيصل مع شاشة LCD، حجمها 6.53 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أنه، سيصل مع كاميرا أمامية جيدة للغاية، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، كما أن الهاتف iQOO U5، سيحتوي على كاميرات خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
سيتوفر هاتف iQOO U5، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 800U، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة ARM Mali-G57 MP3، كما أن هذا الهاتف القادم من فيفو، سيتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، سعتها 8 جيجا رام، وسيعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0.
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التعليقات على مواصفات الهاتف iQOO U5 تظهر على منصة 3C
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