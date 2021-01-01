

مواصفات الهاتف iQOO U5 تظهر على منصة 3C مواصفات الهاتف iQOO U5 تظهر على منصة 3C

في الفترة الماضية، أكدت شركة فيفو، أنها تعمل حاليا، على هاتف اقتصادي جديد من سلسلة iQOO، والآن تم رصد هذا الهاتف، الذي سيصل باسم iQOO U5، على بعض المنصات، بما في ذلك منصة 3C، التي كشفت عن تفاصيل جديدة، تشير إلى اقتراب موعد إطلاقه، بالإضافة إلى أن هناك، بعض التسريبات السابقة التي سنستند إليها، لمعرفة المواصفات الرئيسية للهاتف iQOO U5.



هذا الهاتف القادم، سيصل مع شاشة LCD، حجمها 6.53 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أنه، سيصل مع كاميرا أمامية جيدة للغاية، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، كما أن الهاتف iQOO U5، سيحتوي على كاميرات خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي، دقته 64 ميجا بكسل، وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



سيتوفر هاتف iQOO U5، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 800U، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة ARM Mali-G57 MP3، كما أن هذا الهاتف القادم من فيفو، سيتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، سعتها 8 جيجا رام، وسيعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0.

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ووفقا لمنصة 3C، فهذا الهاتف، سيدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وسيضم بطارية بسعة 4300 ملي أمبير، وسيحتوي على منفذ شحن، من فئة USB Type‑C, بالإضافة إلى أنه، سيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات صوت ستريو.ونظرا لأن الهاتف iQOO U5، سيعمل بنظام Android 11، فنتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال شهر ديسمبر، وذلك قبل بداية عام 2022، وعلاوة على ذلك، فمن السابق لأوانه، معرفة ما إذا كان الهاتف، سيتوفر خارج الصين، أم أنه سيبقى في الصين فقط.