

مواصفات وأسعار هاتف Oppo Reno7 SE 5G مواصفات وأسعار هاتف Oppo Reno7 SE 5G

الهاتف Oppo Reno7 SE، هو أحد أفراد عائلة Reno7 Series، التي تم الإعلان عنها يوم 25 نوفمبر، ويعتبر هو الهاتف الأقل في هذه السلسلة، حيث يضم مواصفات مختلفة تماما، عن باقي هواتف السلسلة، تتمثل في معالج أقل، وكاميرات أقل، وبطارية أصغر، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، بدلا من 60 و65 واط، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno7 SE 5G.



مواصفات هاتف رينو 7 إس آي

هاتف أوبو الجديد، يتوفر مع شاشة AMOLED، حجمها 6.43 بوصة، بدقة 2400×1080 بكسل، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى أنها، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مثل الهاتف Reno7 العادي، والشاشة تحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Oppo Reno7 SE، يتوفر كذلك مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، بجانب كاميراتين واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.



معالج تشغيل الهاتف Oppo Reno7 SE، يأتي من فئة MediaTek Dimensity 900 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة Mali-G68 MC4، كما أن هاتف أوبو رينو 7 إس آي، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم ColorOS 12، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

قد يعجبك أيضا...

هذا الهاتف يحتوي على، بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وتدعم أيضا الشحن العكسي، بالإضافة إلى أن الهاتف، يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS، من خلال الكاميرا الخلفية، مع دعمه لمكبرات صوت ستريو.سعر الهاتف Oppo Reno7 SE 5Gالهاتف أوبو رينو 7 إس آي، سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 17 ديسمبر، بسعر يبدأ من 343 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، و8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 375 دولارا، للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت، و8 جيجا رام.