

مواصفات وأسعار هاتف ZTE Voyage 20 Pro مواصفات وأسعار هاتف ZTE Voyage 20 Pro

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة ZTE، عن الهاتف ZTE Voyage 20 Pro، من الفئة المتوسطة، مع معالج جيد من ميديا تيك، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكاميرات خلفية ممتازة، تدعم تسجيل الفيديوهات بجودة مرتفعة، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث عال، ومواصفات أخرى جيدة، دعونا نتعرف عليها خلال هذا المقال.



مواصفات هاتف Voyage 20 Pro

تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيل هاتف ZTE Voyage 20 Pro، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Dimensity 720 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة Mali-G57 MC3، بجانب 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم MyOS 11.



الهاتف ZTE Voyage 20 Pro، يضم كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويضم أيضا 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية الهاتف الجديد من ZTE، تأتي بسعة 5100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع 66 واط، بحيث يمكن شحن 50% من سعة البطارية، في 15 دقيقة فقط، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف يتميز، بمكبرات صوت ستريو، ودعم GPS، وBluetooth 5.1، مع دعم Wi-Fi 802.11سعر الهاتف ZTE Voyage 20 Proالهاتف ZTE Voyage 20 Pro، سيتوفر للشراء بشكل رسمي، يوم 4 ديسمبر، بسعر يبلغ حوالي 344 دولارا أمريكيا، للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.