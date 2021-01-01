"سبيس إكس" تطلق دفعة جديدة من أقمارها إلى الفضاء قريبا

ذكر موقع Spaceflightnow أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية ستطلق دفعة جديدة من أقمار Starlink إلى مدارات الأرض قريبا.
وتبعا للموقع فإن الشركة تخطط لإطلاق 53 قمرا جديدا من أقمار Starlink ، وسيحمل هذه الأقمار إلى الفضاء صاروخ من نوع Falcon 9، سيطلق من قاعدة كيب كانافرال في فلوريدا، في الأول من ديسمبر المقبل، بتمام الساعة 18:20 بالتوقيت المحلي (2 ديسمبر، 2:20 بتوقيت موسكو).
وأشار الموقع إلى أن "سبيس إكس" تخطط بشكل عام لإطلاق نحو 11 ألف قمر من أقمار Starlink إلى الفضاء، بكلفة إجمالية للمشروع قد تصل إلى 10 مليارات دولار، والهدف من هذه الأقمار هو تغطية مناطق واسعة من الأرض بشبكة إنترنت تصل سرعة نقلها للبيانات إلى 1 غيغابايت/ثا، ما يجعلها منافسة لشبكات الإنترنت عبر خدمات 5G.
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