

أمازون تطلق مركزا لوجيستيا فائق التطور في أبوظبي أمازون تطلق مركزا لوجيستيا فائق التطور في أبوظبي

أعلنت أمازون عن تعاونها مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مركز لوجيستي جديد في أبوظبي بحلول عام ٢٠٢٤، ويعتبر المركز واحدا من أكثر مراكز الشركة تطورا على مستوى المنطقة، ويهدف لتعزيز الابتكار التقني في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم ريادة الأعمال، وتطور منظومة قطاع التجزئة، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة.



يأتي هذا التعاون في إطار برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار البالغ قيمته ٢ مليار درهم لدعم الشركات المبتكرة العامة في قطاعات رئيسية، وهو جزء من اتفاقية تعاون شاملة بين شركة أمازون ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسيعمل على توفير العديد من فرص العمل خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التى تزدهر أعمالها في الاقتصاد الرقمي.



قال محمد على الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: “نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار في المنطقة ووجهة رئيسية لإطلاق الحلول والتقنيات الحديثة والفعالة، ولا شك بأن المركز اللوجستى الجديد لأمازون، سيعزز منظومة الابتكار في الإمارة من خلال توفير إمكانات جديدة وبنية تحتية متكاملة تستفيد منها الشركات الأخرى، وفي إطار التزامنا بتقديم أفضل الفرص الممكنة للقطاع الخاص، سيواصل مكتب أبوظبي للاستثمار دعم الشركات القائمة على الابتكار لضمان نجاحها وازدهارها في أبوظبي”.

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يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار التعاون مع شركة أمازون لتقديم أحدث الحلول التقنية المبتكرة في أبوظبي، وذلك في ضوء الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز، لإطلاق مراكز البيانات السحابية في الإمارات، حيث يحرص المكتب على توفير بيئة داعمة لمثل هذه الشراكات، ويستثمر في المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة الابتكار.من جانبه قال راسل غراندينيتى نائب الرئيس الأول الدولي في أمازون: “ينصب تركيزنا في أمازون على الابتكار وتطبيق الأفكار العملية على المدى الطويل، لذا، يسرنا أن نتعاون مع قيادة دولة الإمارات، للإسهام في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتحقيق أجندتها الوطنية الطموحة في هذا المجال، كما نتطلع إلى العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار ليكون المركز الجديد مجهزا بأفضل خدمات أمازون اللوجستية المتطورة، والابتكارات التكنولوجية، ومبادرات الاستدامة، فضلا عن توظيف خبراتنا الطويلة والممتدة لعقود من الزمن”.نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للابتكار، فهى تجمع بين البنية التحتية المتطورة ومنظومة الأعمال الداعمة للنمو والازدهار، مما يجعلها وجهة مثالية للمركز اللوجيستي الجديد التابع لأمازون.سيساهم المركز اللوجيستى الجديد في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي، من خلال خلق آلاف الوظائف على مدى ١٠ سنوات، والتى تناسب مختلف أنواع الخبرات والتعليم والمهارات، سواء من المبتدئين أو المتخصصين، مع تقديم أجور تنافسية وبرامج تدريبية.سيجسد المركز اللوجيستى الجديد مدى التزام شركة أمازون بالنمو المستدام في المنطقة، بما يتماشى مع خارطة طريق الاستدامة التى أعلنت عنها الشركة لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل رافدا لمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.