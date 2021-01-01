تعد سيارة كيا كارينز الكورية، من فئة السيارات العائلية التي تفضلها العائلات، نظرا لمقصورتها الرحبة وسعتها التخزينية الكبيرة خاصة فى السوق الكويتي، لاعتماديتها وسعرها التنافسي، أضف إلى ذلك حفاظها علي قيمتها السوقية فى سوق المستعمل لاحقاً.
وتأتي سيارة كيا كارينز موديل 2021 بمواصفات هيكلية بلغت للطول 4525 ملم، وجاءت بعرض 1805 ملم، وحصلت على ارتفاع 1583 ملم، وخزان وقود سعة 57 لتر.
تتمتع سيارة كيا كارينز موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول سعة 1.6 لتر، 4 سلندر، ينتج قوة 145 حصان، عدد لفات 3800 لفة في الدقيقة، اقصى عزم للدوران 250 نيوتن. متر، محرك سعة 2.0 لتر، قوة 171 حصان، عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة، متصلان بناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيكي.
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التعليقات على أسعار ومواصفات كيا كارينز موديل 2021 في الكويت | صور
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