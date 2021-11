عودة الألوان التاريخية لجميع طرازات بورشه عودة الألوان التاريخية لجميع طرازات بورشه

يعمل قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب ‎”Exclusive Manufaktur”‎ على توسيع مجموعة الألوان الخاصة لجميع الطرازات من خلال برنامجي ‎Paint to Sample‎ وPaint ‎to Sample Plus‎ الجديدين. وتركز الشركة على توفير ألوان بورشه الكلاسيكية، مع تقديم خيار الألوان المخصصة حسب مواصفات العملاء من أجل الطلبات الفردية‏.



وقال ألكسندر فابيج، رئيس قسم التخصيص والإصدارات الكلاسيكية: “لطالما كانت الألوان المتفردة والاستثنائية جزءاً من علامتنا التجارية منذ البداية، وتعتبر ميزة مهمة بالنسبة لبعض عملائنا”. وأضاف: “نعمل على إعادة الألوان الكلاسيكية وتوسيع خيارات الألوان المتوفرة من خلال هذه البرامج بطرح أكثر من ‎160 لوناً لجميع الطرازات”‏.



ارتفع الطلب كثيراً على سيارات بورشه ذات الألوان المخصصة في السنوات الأخيرة. وزاد قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب الألوان المعروضة بشكل كبير من خلال توفير هذه الخيارات العديدة. ولتلبية الطلب المتزايد، تم تجهيز وحدة جديدة لخلط الألوان في المصنع الرئيسي في زوفنهاوزن، حيث يقوم متخصصو الدهانات بمزج عشرات المكونات بدقة كبيرة للوصول إلى درجة اللون المطلوبة‏.

برنامج ‎Paint to Sample‎‏: عودة الألوان الشهيرة إلى الظهورعودة الألوان التاريخية لجميع طرازات بورشهفي إطار استراتيجية التخصيص المطورة من بورشه، تعيد الشركة تسمية برنامجها ‎”Custom Colour”‎ ليُطلق عليه الآن اسم ‎”Paint to Sample”‎‏. ويتضمن هذا البرنامج ألواناً محددة مسبقاً تمت الموافقة عليها تقنياً من قبل متخصصي الطلاء في بورشه. ومن أمثلة الألوان الجديدة الأزرق ماريتايم والأحمر روبي ستار والأخضر مينت.وتحظى هذه الألوان، التي طُرحت في التسعينيات بشكل حصري لسيارة ‎‎911 (Type ‎964‎)‎، بشعبية كبيرة بين عشاق بورشه‏.تتنوع مجموعة الألوان الجديدة وفقاً للطراز وموقع إنتاجه. فبالنسبة لطرازات ‎911 و718، يتوفر أكثر من ‎100 لون يمكن الاختيار من بينها. أما بالنسبة لباناميرا وماكان وكايَن، يمكن للعملاء الاختيار من بين أكثر من ‎50 لوناً، فيما يتوفر ‎65 لوناً لعملاء تايكان‏.يمكن طلب ألوان ‎Paint to Sample‎ أثناء عملية اختيار تجهيزات السيارة الجديدة في جميع مراكز بورشه حول العالم، وتختلف التكلفة حسب الطراز الذي يتم اختياره‏.يتوفر برنامج التخصيص المحسّن الإضافي اعتباراً من اليوم ومن المقرر دمجه في أداة اختيار تجهيزات السيارة عبر الإنترنت ‎”Porsche Car Configurator”‎ في أوائل عام 2022‏. وسيتبع ذلك إضافة خيارات التصفية، على سبيل المثال حسب عائلة الألوان، ومعلومات عن الألوان الخاصة على الموقع الإلكتروني‏.برنامج ‎Paint to Sample Plus‎‏: التحقق من إمكانية تنفيذ اللون المختارعودة الألوان التاريخية لجميع طرازات بورشهبالنسبة لطلبات الألوان الخاصة، قطع قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب شوطاً كبيراً: فيمكن، من خلال برنامج ‎Paint to Sample Plus‎‏، اختيار لون السيارة بحريّة، ولكن هذا البرنامج يقتصر على طرازات ‎911 و718 وتايكان‏.وتسير الإجراءات وفق الخطوات التالية: يسلّم العميل عينة من اللون إلى أقرب مركز بورشه. يمكن أن تكون العينة حقيبة يد أو طلاء الأظافر المفضل. وتُرسل هذه العينة إلى الخبراء في قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب في شتوتغارت-زوفنهاوزن (ألمانيا)‏.بعد ذلك، يصنع خبراء الطلاء في بورشه التركيبة اللونية، حيث يطور الخبراء الصبغة بناءً على مكونات الطلاء المتاحة. بعد ذلك، يتم تطوير اللون بشكل أكبر على عدة مراحل، بحيث يتوافق مع العينة تحت أنواع الضوء المختلفة، مثل ضوء النهار أو الضوء الاصطناعي. ثم يتم اختبار إمكانية طلاء اللون على هيكل السيارة وأجزائها. من الضروري أيضاً تحديد سماكة طبقة الطلاء، والتي تتيح إجراء عملية الطلاء بشكل مستقر وقابل للتكرار وخالي من الأخطاء.وقبل طلاء سيارة العميل، يتم طلاء اللون على هيكل للاختبار. وفي حال تبين أن اللون المطلوب لا يمكن تنفيذه وفقاً لمعايير الجودة المعتادة، تتحمل بورشه جميع تكاليف هذا الاختبار. ويمكن الحصول على استشارات خاصة ببرنامج ‎Paint to Sample Plus‎ والاطلاع على التكلفة في جميع مراكز بورشه حول العالم‏.