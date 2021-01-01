

تعرف على موديل العام الجديد من سوزوكي كروس إس تعرف على موديل العام الجديد من سوزوكي كروس إس

كشفت سوزوكي اليابانية عن الموديل الجديد من سيارتها SX4 S-Cross والذي تستعد به للاحتفال بعام 2022 ، حيث أعلنت عن تميز السيارة الهجين الجديدة بتصميم أكثر انسيابية ذو مساحة داخلية واسعة.



وتأتي السيارة الكروس أوفر الجديدة بتصميم مميز يبدأ بشبكة سوداء تحيطها مصابيح ليد أمامية يعلوها غطاء محرك مترفع ، وتتميز جنوط السيارة مقاس 17 بوصة بأقواس أكبر ، بالإضافة إلى سقف بانوراما على نصفين ومصابيح ليد خلفية.



وتبدأ حركتها بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر يولد قوة 127 حصاناً ليتصل مع نظام هجين يعطي قوة 48 فولتاً مما يجعلها قادرة على التسارع من الصفر حتى 100 كم في الساعة خلال 9.5 ثانية.

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وترفع سوزوكي في سيارتها الجديدة من معدلات السلامة والأمان من خلال نظام مراقبة النقطة العمياء مع كاميرا لتوضيح الرؤية الخلفية ، بالإضافة لنظام مثبت السرعة ، وحساسات الركن ، وسبعة وسائد هوائية.ومن الداخل تأتي السيارة بشاشة تعمل باللمس من قياس 7 بوصة في فئتها الأولى Motion وترتفع إلى 9 بوصة في الفئة الثانية Ultra ، وتحتوي مقاعدها الجلد على خاصية التدفئة ، وتتصل بنظامي Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة لنظام الدخول بدون مفتاح.