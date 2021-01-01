

المنصور للسيارات ترفع سعر أوبل كورسا 2022 بهذه القيمة... المنصور للسيارات ترفع سعر أوبل كورسا 2022 بهذه القيمة...

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، أبلغت شركة المنصور للسيارات موزعيها في مصر برفع أسعار سيارتها أوبل كورسا 2022 المتاحة محليا في مصر من فئة مركبات هاتشباك، حيث أصبحت أسعار السيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة واحدة فقط من 330 إلى 340 ألف جنيه (زيادة 10000 جنيه).



ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1200 سي سي وبقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل من أوبل كورسا التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمساعدة السائق في صعود المرتفعات.- نظام للتعرف على إشارات المرور وعلامات السرعة المحددة على الطريق.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- زجاج كهربائي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- سنسور ضوء ومطر.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- كاميرا خلفية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مثبت سرعة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- نظام صوتي يضم 6 سماعات ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- فرش داخلي من القماش والجلد.



