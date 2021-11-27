

عاجل.. موعد افتتاح خط مترو "العتبة – الكيت كات" عاجل.. موعد افتتاح خط مترو "العتبة – الكيت كات"

قال اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل حاليا بالمرحلة الثالثة والأخيرة للخط الثالث للمترو.



وتبدأ من العتبة إلى الكيت كات والزمالك، وتتفرع شمالا لمحور روض الفرج، وجنوبا حتى جامعة القاهرة، وسيتم افتتاح الجزء الأول (العتبة – الكيت كات" فى يونيه 2022.



وأضاف أن 4 شركات مصرية تنفذ الجزء الأول من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعدد 12 محطة وبطول 14 كم.

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ويبدأ الخط من حى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، مرورا بالمتحف الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، ونهاية بمحطة المساحة فى الدقى.أما الجزء الثانى الذى بصدد الفحص الفنى عبارة عن 5 كم، بمعدل 5 محطات تبدأ من ميدان الجيزة ويعبر للفسطاط والملك الصالح، ليتقابل فى النهاية مع الخط الأول للمترو.