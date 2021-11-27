قال اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل حاليا بالمرحلة الثالثة والأخيرة للخط الثالث للمترو.
وتبدأ من العتبة إلى الكيت كات والزمالك، وتتفرع شمالا لمحور روض الفرج، وجنوبا حتى جامعة القاهرة، وسيتم افتتاح الجزء الأول (العتبة – الكيت كات" فى يونيه 2022.
وأضاف أن 4 شركات مصرية تنفذ الجزء الأول من الخط الرابع لمترو الأنفاق بعدد 12 محطة وبطول 14 كم.
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التعليقات على عاجل.. موعد افتتاح خط مترو "العتبة – الكيت كات"
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