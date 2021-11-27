

انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب اليوم فى مصر فى المساء بنحو 5 جنيهات، بعد الارتفاع فى منتصف التعاملات، وذلك فى أول أيام عمل البورصات العالمية بعد العطلة الأسبوعية.



أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر فى منتصف التعاملات، وأرجع بعض الخبراء الارتفاع إلي المخاوف من «أوميكرون» متحور فيروس كورونا الجديد، وذلك على الرغم من كون الارتفاع فى سعر الذهب كبيرًا مما يكفي لتك المخاوف.



وتصدرت تصريحات منسوبة للأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في وقت لاحق بتأجيل اجتماع منظمة أوبك وتحالف أوبك مدة يومين.

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ويناقش الاجتماع اتخاذ قرار حول سياسة انتاج النفط الفترة المقبلة فى ظل مستحدثات متحور فيروس كورونا «أوميكرون».وعبر الوزير فى تصريحاته عن عدم قلقه بشأن متحور كورونا الجديد قائلاً: «لن يؤثر على الطلب العالمي أو أسعار النفط الخام».وتراجعت أسعار النفط الخام بشكل كبير فى نهاية الأسبوع الماضي، ليخسر خام برنت نحو 13% من قيمته عقب الإعلان عن متحور أوميكرون الجديد.وتوجد مخاوف بصفة عامة من حدوث موجة جديدة من الإغلاقات وتوقف حركة الطيران فى دول العالم، بما يعمل على تقليص النشاط الاقتصادي ومن ثم الطلب على النفط.أسعار الذهب اليوم فى مصرهبط سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر مساء اليوم إلي 897 جنيهًا، وكان السعر مساء أمس 902 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.انخفض سعر الذهب فى مصر عيار 21 مساء الإثنين إلي 785 جنيهًا، وكان السعر مساء أمس 789 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات.وهبط سعر الذهب اليوم فى مصر عيار 18 فى المساء إلي 672 جنيهاً بدلاً من 676 جنيهًا، مساء أمس، بانخفاض 4 جنيهات.أسعار الذهب عالميًاانخفضت أسعار الذهب عالميًا اليوم للعقود الفورية نحو الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر إلي 1783.40 دولار، بانخفاض بنسبة 0.26%، وكان سعر الاغلاق السابق 1788.12 دولار، وتحركت الأسعار فى مدي يوم 1779.91 – 1799.47 دولار.وهبطت أسعار الذهب اليوم للعقود الآجلة نحو الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر إلي 1785.25 دولار، بانخفاض بنسبة 0.15%، وكان سعر الاغلاق السابق 1788.10 دولار، وتحركت الأسعار فى مدي يومي 1782.80 – 1801.50 دولار