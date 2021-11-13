عادة ما تشهد حفلات الزفاف، طقوس بهجة وحيوية من الجميع، ففي بعض الأحيان، لا يكاد العريس يجلس في الكوشة، بسبب الرقص واستقبال المعازيم والاحتفالات المتنوعة، لكن ما فعله عريس في نيجيريا كان مفاجأة للجميع، وأولهم عروسه.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل زفاف تقليدي في نيجيريا، تناقلتها الصحف في جميع أنحاء العالم، وظهر فيها عريس وعروس، يجلسان في وضع غير طبيعي، قد يكون مضحكا للبعض، فالعريس كان نائما بعمق شديد بينما كانت العروس تحاول إيقاظه، بحسب موقع «naija news».
صورة العريس النائم تنتشر على مواقع التواصل
الصورة التي ظهر فيها العريس النائم وعروسه، وهي تحاول أن توقظه، انتشرت بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من السخرية والضحك، بسبب غرابة الموقف، الذي نادرا ما يحدث في حفل زفاف في أي مكان في العالم.
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التعليقات على عريس نيجيري ينام بحفل زفافه أثناء جلوسه في «الكوشة».. «العروسة حاولت تصحيه»
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