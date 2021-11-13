

عريس نيجيري ينام بحفل زفافه أثناء جلوسه في «الكوشة».. «العروسة حاولت تصحيه» عريس نيجيري ينام بحفل زفافه أثناء جلوسه في «الكوشة».. «العروسة حاولت تصحيه»

عادة ما تشهد حفلات الزفاف، طقوس بهجة وحيوية من الجميع، ففي بعض الأحيان، لا يكاد العريس يجلس في الكوشة، بسبب الرقص واستقبال المعازيم والاحتفالات المتنوعة، لكن ما فعله عريس في نيجيريا كان مفاجأة للجميع، وأولهم عروسه.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل زفاف تقليدي في نيجيريا، تناقلتها الصحف في جميع أنحاء العالم، وظهر فيها عريس وعروس، يجلسان في وضع غير طبيعي، قد يكون مضحكا للبعض، فالعريس كان نائما بعمق شديد بينما كانت العروس تحاول إيقاظه، بحسب موقع «naija news».



صورة العريس النائم تنتشر على مواقع التواصل

الصورة التي ظهر فيها العريس النائم وعروسه، وهي تحاول أن توقظه، انتشرت بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من السخرية والضحك، بسبب غرابة الموقف، الذي نادرا ما يحدث في حفل زفاف في أي مكان في العالم.

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ولم يتم التعرف على اسم العريس النائم أو عروسه، ولكن وجههما صار معروفا لدى ملايين الأشخاص بعد انتشار الصورة من حفل زفافهما، الذي أقيم خلال الشهر الجاري بشكل تقليدي جدا في قرية صغيرة تقع جنوبي نيجريا.تعليقات ساخرة على صورة العريس النائموعلى الرغم، من أن السبب الحقيقي الذي دفع العريس إلى أن ينام أثناء حفل زفافه غير واضح بشكل أكيد، إلا أن كثير من المتابعين للقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعتقدون أنه ربما غرق في نوم عميق بسبب الإرهاق الذي تعرض له طوال الفترة التي تسبق الحفل، التي تتطلب جهدا كبيرا وسهرا من أجل إنجاز الكثير من الأمور اللازمة لحفل الزفاف.وكتب ملايين الأشخاص تعليقات ساخرة على الواقعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، معظمها تشير إلى أن العريس لم يستطع أن ينام في الليلة السابقة للزفاف، من كثرة التفكير في الفواتير والمصروفات، وآخرين كتبوا أن الرجل تعب قبل أن تبدأ الرحلة.