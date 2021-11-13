

لتخفيف الألم.. وسادات التدفئة قد تعرضك لخطر الحروق في هذه الحالة لتخفيف الألم.. وسادات التدفئة قد تعرضك لخطر الحروق في هذه الحالة

وسادات التدفئة لها وظائف عديدة، فهي تساعد على النوم وتنشر الدفء والراحة على فراشك، وغالبًا ما تستخدم أيضًا للمساعدة في تخفيف الأوجاع والآلام وتقليل التيبس. عند استخدامها بشكل صحيح، تعد وسادات التدفئة طريقة آمنة وفعالة تمامًا للمساعدة في إدارة الألم. ولكن هل يمكن أن تكون ضارة بصحتك؟



وفقًا لـhealthdigest، تستخدم وسادات التدفئة، العلاج الحراري لزيادة تدفق الدم وتعزيز الدورة الدموية في مناطق معينة من الجسم، مما يسمح للأكسجين والمواد المغذية بالوصول إلى عضلاتك.



يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الالتهاب وإصلاح الأنسجة التالفة. نتيجة لذلك، تُستخدم ضمادات التدفئة بشكل شائع للمساعدة في علاج تقلصات العضلات، وتشنجات الدورة الشهرية، وآلام المفاصل، من بين آلام الجسم الأخرى.

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نظرًا لأن وسادات التدفئة محمولة وكهربائية، فيمكن استخدامها في أي مكان بالكهرباء، مما يجعلها مريحة بشكل خاص. ومع ذلك، هذا يعني أيضًا أنها يمكن أن تكون خطيرة عند استخدامها بشكل غير صحيح.لهذا السبب من المهم اتباع التعليمات واتخاذ احتياطات السلامة لتجنب إصابة نفسك. تأكد من بدء تشغيل وسادة التدفئة على أقل إعداد وزيادة الحرارة تدريجيًا، إذا لزم الأمر. أنت لا تريد أن يسخن بسرعة كبيرة. يجب أيضًا ألا تضعها مباشرة على بشرتك حتى لا تسبب الحروق. للحصول على أفضل استخدام، قم بلف الضمادة الساخنة في منشفة قبل وضعها على جسمك. أيضًا، إذا تم تلف السلك بأي شكل من الأشكال، فلا تستخدمه.هل يمكنك النوم مع وسادة تدفئة؟بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الأوجاع والآلام، قد تكون هذه الوسادة اختيارًا مغريًا للاستخدام وسادة التدفئة، لكن عليك اتباع التعليمات جيدًا حتى لا تسبب الإصابة.كقاعدة عامة، تجنب النوم باستخدام وسادة تدفئة لأنه يغرضك لخطر الحروق.على الرغم من أن خطر حدوث هذا ضئيل نسبيًا، إلا أنه لا يزال من الأفضل توخي الحذر عند استخدام ضمادة التدفئة. لا تريد المخاطرة بتسخين ملف التسخين أو العنصر أثناء النوم. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق، خاصةً إذا كنت تنام مع وضع وسادة التدفئة مباشرة على جلدك. هذا هو السبب في أنه من الأفضل استخدام وسادات التدفئة فقط عندما تكون مستيقظًا.