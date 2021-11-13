

شاب يسافر إلى أمريكا بطريقة عجيبة: وجدوه في مقصورة عجلات الطائرة شاب يسافر إلى أمريكا بطريقة عجيبة: وجدوه في مقصورة عجلات الطائرة

قرر مسافر من جواتيمالا، الذهاب إلى مدينة ميامي الأمريكية بطريقة غير عادية، وسافر مختبئًا في مقصورة عجلات الهبوط لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، إذ أن الراكب الذي خاطر بحياته نجا بأعجوبة من هذا الفعل الغريب، وعندما وصلت الطائرة عثر عليه الموظفون وسلموه إلى مسؤولي الهجرة الأمريكيين ونُقل إلى المستشفى للتقييم.



أكدت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، هذه الواقعة في بيان نقلته في البداية محطة تلفزيون «WTVJ» الأمريكية، ومقرها ميامي، ونشرت مقطع فيديو تم تصويره للرجل في مطار ميامي الدولي بعد وقت قصير من هبوط الطائرة، السبت الماضي بحسب صحيفة «the guardian».



مقطع فيديو يوثق الواقعة الغريبة

وأظهر مقطع فيديو المسافر خلسة يبدو في حالة ذهول ولكن دون أن يصاب بأذى، جالسًا على مدرج المطار بجانب الطائرة مرتديًا الجينز الأزرق وقميصًا وسترة وحذاءً، بينما كان بعض الموظفون حوله ويسألونه عما إذا كان يريد بعض الماء.

قد يعجبك أيضا...

وقال بيان مكتب الجمارك وحماية الحدود: «ألقى ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية CBP في مطار ميامي الدولي القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا حاول التهرب من الكشف في مقصورة معدات الهبوط لطائرة قادمة من جواتيمالا صباح السبت»، مضيفًا: «ونُقل الشاب إلى المستشفى للتقييم الطبي، ولا تزال هذه الحادثة قيد التحقيق».وأصدرت شركة «أمريكان إيرلاينز» بيانًا قالت فيه إن رحلتها 1182 من مدينة غواتيمالا إلى ميامي وصلت بعد وقت قصير من الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي وعلى متنها مسافر هرب خلسه، ولم تدلِ شركة الطيران بمزيد من التفاصيل، باستثناء القول إنها تساعد في التحقيق.مصير الشاب الجواتيماليوتستغرق الرحلة من غواتيمالا إلى ميامي عادة حوالي ساعتين ونصف، لذلك من المدهش أن بقى الرجل في مقصورة معدات الهبوط دون أن يُصاب بأذى، لكن سيتم احتجاز المسافر من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود، وسوف يواجه أمر ترحيل عاجل.في سياق متصل، ألقت السلطات الأمريكية القبض على حوالي 1.7 مليون مهاجر من جواتيمالا خلال العام الماضي، كثير منهم يفرون من العصابات العنيفة والفقر المدقع.