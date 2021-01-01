الرئيس الأميركي: سنحارب متحور أوميكرون بالعلم والسرعة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إن بلاده "ستحارب متحور أوميكرون الجديد بالعلم والسرعة".
وذكر بايدن أنه اتخذ خطوات سريعة للحد من السفر من جنوب إفريقيا، مضيفا أن "هذا المتحور الجديد أو هذا الخطر الجديد علينا أن نواجهه كما واجهنا المتحورات السابقة".
وتابع: "هذا المتحور مثير للقلق وليس مثيرا للاضطراب.. سنحاربه بالعلم والسرعة وسنتعامل معه بالسرعة وليس الفوضى".
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