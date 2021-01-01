مفيد ولذيذ.. طريقة تحضير سمك قاروص بالصلصة



سمك قاروص بالصلصة سمك قاروص بالصلصة



السمك من الأكلات الصحة بشكل كبير، فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة وأهمها أوميغا 3 الذي يساعد على التركيز، وإليك أبرز الوصفات الشهية لتقديم السمك.







مقادير سمك قاروص بالصلصة​:



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سمك قاروصكمونثومبصل مفرومعصير ليمونكرفسجزرفلفل الوانصلصة طماطمبطاطسطماطمزيتفلفل حارملح وفلفلبهاراتكزبرة خضراارز للتقديمطريقة تحضير سمك قاروص بالصلصة​:1- يشوح البصل المفروم والثوم المفروم وتضاف إليه الطماطم وصلصة الطماطم وملح وفلفل2- يجرش الجزر والكرات والكرفس والليمون والكمون والملح والفلفل والثوم والفلفل الحار وتحشي السمكة بالتتبيلة3- يقطع الفلفل الألوان حلقات وكذلك البطاطس ثم يرصو في طاجن فرن وعليها السمكة المحشية4- تغطى رأس السمكة وذيلها بورق ألمونيوم5- يصب عليها الصلصة ويرص فوقها شرائح الفلفل الألوان والبصل ويرش عليها زيت6- يدخل فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم تقدم