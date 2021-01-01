مفيد ولذيذ.. طريقة تحضير سمك قاروص بالصلصة

سمك قاروص بالصلصة
السمك من الأكلات الصحة بشكل كبير، فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة وأهمها أوميغا 3 الذي يساعد على التركيز، وإليك أبرز الوصفات الشهية لتقديم السمك.
مقادير سمك قاروص بالصلصة:
سمك قاروص
كمون
ثوم
بصل مفروم
عصير ليمون
كرفس
جزر
فلفل الوان
صلصة طماطم
بطاطس
طماطم
زيت
فلفل حار
ملح وفلفل
بهارات
كزبرة خضرا
ارز للتقديم
طريقة تحضير سمك قاروص بالصلصة:
1- يشوح البصل المفروم والثوم المفروم وتضاف إليه الطماطم وصلصة الطماطم وملح وفلفل
2- يجرش الجزر والكرات والكرفس والليمون والكمون والملح والفلفل والثوم والفلفل الحار وتحشي السمكة بالتتبيلة
3- يقطع الفلفل الألوان حلقات وكذلك البطاطس ثم يرصو في طاجن فرن وعليها السمكة المحشية
4- تغطى رأس السمكة وذيلها بورق ألمونيوم
5- يصب عليها الصلصة ويرص فوقها شرائح الفلفل الألوان والبصل ويرش عليها زيت
6- يدخل فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم تقدم
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