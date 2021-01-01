إزاى تفركش بشياكة من غير ما تؤذيه؟ 4 نصائح منها ما تنفصلش برسالة

عندما تنتهى العلاقة العاطفية، يظل أحد الطرفين يشعر بالحزن والأذى فى مشاعره، حتى لو جاء الانفصال بناء على اقتناع من الطرفين بعد أن شعرا بصعوبة استمرار علاقتهما، لكن أحيانًا يظل طرف يعانى فى حياته ولا يستطيع المضى قدماً وتجاوز هذه المشاعر، التى تكون خليط من الأذى والغربة والحزن وصعوبة استيعاب الواقع، لذلك أشار جيمس توماس، خبير العلاقات العاطفية خلال تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية، إلى بعض النصائح التى تساعد فى الانفصال عن الحبيب دون الشعور بالألم، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.
إزاى تنفصل عن الحبيب من غير ماتحسسه بالألم ؟
بلاش تفركش برسالة
قال توماس إن الانفصال عن شخص ما من خلال الرسائل النصية يمكن أن يكون قاسيًا، لذلك نصح بالجلوس مع الحبيب والتحدث معه لمناقشة انهيار العلاقة وضرورة إنهائها، وذلك لأن الرسائل قد يرى شخصًا أخر غير الحبيب وبالتالى تضع الأخير فى موقف محرج، كما قد تكون بمثابة مفاجئة له تتسبب فى شعوره بالحزن لفترة طويلة، ومع ذلك وضع توماس استثناء واحد للانفصال من خلال رسالة وهو عندما تكون العلاقة العاطفية مؤذية عاطفياً أو جسدياً وذلك للحفاظ على سلامتك.
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