إزاى تفركش بشياكة من غير ما تؤذيه؟ 4 نصائح منها ما تنفصلش برسالة



إزاى تفركش بشياكة إزاى تفركش بشياكة

عندما تنتهى العلاقة العاطفية، يظل أحد الطرفين يشعر بالحزن والأذى فى مشاعره، حتى لو جاء الانفصال بناء على اقتناع من الطرفين بعد أن شعرا بصعوبة استمرار علاقتهما، لكن أحيانًا يظل طرف يعانى فى حياته ولا يستطيع المضى قدماً وتجاوز هذه المشاعر، التى تكون خليط من الأذى والغربة والحزن وصعوبة استيعاب الواقع، لذلك أشار جيمس توماس، خبير العلاقات العاطفية خلال تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية، إلى بعض النصائح التى تساعد فى الانفصال عن الحبيب دون الشعور بالألم، والتى نستعرضها فى هذا التقرير.



إزاى تنفصل عن الحبيب من غير ماتحسسه بالألم ؟



بلاش تفركش برسالة

قال توماس إن الانفصال عن شخص ما من خلال الرسائل النصية يمكن أن يكون قاسيًا، لذلك نصح بالجلوس مع الحبيب والتحدث معه لمناقشة انهيار العلاقة وضرورة إنهائها، وذلك لأن الرسائل قد يرى شخصًا أخر غير الحبيب وبالتالى تضع الأخير فى موقف محرج، كما قد تكون بمثابة مفاجئة له تتسبب فى شعوره بالحزن لفترة طويلة، ومع ذلك وضع توماس استثناء واحد للانفصال من خلال رسالة وهو عندما تكون العلاقة العاطفية مؤذية عاطفياً أو جسدياً وذلك للحفاظ على سلامتك.

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خليك هادى وأنت بتتكلمينصح توماس بضرورة التحدث بهدوء واحترام ولطف عند الخوض فى موضوع الانفصال، والتعبير عن وجهة نظرك حتى يفهم الحبيب أسباب رغبتك فى الانفصال وبهذا يحترم قرارك ويتقبله حتى لو شعر بالأذى بعد ذلك .خليك مشغول طول الوقتينصح بعد الانفصال أن تشغل نفسك طوال الوقت، حتى تستطيع نسيان الحبيب السابق وتفاصيل علاقته معه، وطريقة انفصالك عنه ومصيره بعدك.ماتتصلش تطمن عليهوتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين قطعوا كل اتصال مع شركاء حياتهم السابقين وأنفصلوا عنهم بكل ود واحترام كانوا أسرع فى نسيانهم من الحالات الأخرى .وفى حالة الرغبة بتحويل علاقة الحب لصداقة، نصح توماس بضرورة الإبتعاد عن الحبيب السابق لفترة من الوقت، حتى التأكد من إنتهاء المشاعر التى تحملها تجاهه، ثم يمكن عندئذ العودة مرة والتعامل معه وتحويل علاقتكما لعلاقة صداقة.