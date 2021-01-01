في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

رجيم فعال للتخلص من الكرش نهائيا ونسف الدهون فهو من أسرع الرجيمات لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة إليك خطته ل3 أسابيع يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".
الأسبوع الأول
الإفطار :شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن
أو
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمونالغداء
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
أوعلبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطةسناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
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