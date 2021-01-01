أكلات مفيدة لمرضى القلب وأخرى ممنوعة نهائيا

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يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أسماء أكلات مفيدة لمرضى القلب من أجل الحفاظ على استقرار حالتهم وعدم تدهورها.



وترتبط صحة القلب بشكل قوي بنوعية الطعام والشراب التى نتناولها وتساهم بشكل كبير في تحسين صحة الإنسان إذا تم اختيارها بشكل صحيح لذا من المهم معرفة أهم أكلات مفيدة لمرضى القلب

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ويعتقد بعض الأشخاص أن المقصود بـ أكلات مفيدة لمرضى القلب فقط الأطعمة التى تخلو من الكوليسترول الضار والمطهية بشكل صحي ولكن هذا خطأ .فقد كشفت الأبحاث الحديثة أن هناك عدة أكلات مفيدة لمرضى القلب تحتوي على مواد طبيعية تعمل على تحسين حالة القلب والمساهمة فى علاج المشكلات الموجودة بالفعل.ونكشف لكم فى هذا التقرير عن قائمة متنوعة لـ أكلات مفيدة لمرضى القلب وأهم الأطعمة الضارة وكيفية التفريق بينهما وأفضل أنواع الحلويات المناسبة لهؤلاء المرضى.أكلات مفيدة لمرضى القلبنقدم لكم قائمة أكلات مفيدة لمرضى القلب يجب وضعها فى النظام الغذائي اليومي وطبعا بعد الحصول على موافقة الطبيب خاصة إذا كان المريض يعانى من مشكلات صحية أخرى تتأثر بنوعية الطعام بشكل كبير مثل مرض السكري .الدهون الصحية : استبدال الزيوت المهدرجة والسمن النباتي بالدهون الطبيعي عند إعداد الطعام وفى مقدمتها زيت الزيتون والكانولا وزيت الذرة والسمن الخالي من الدهون المهدرجة.الخضر الورقيةتحتوي الخضار الورقية الخضراء على نسبة عالية من فيتامين K والنترات ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين، ووظائف الشرايين حيث تشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الخضر الورقية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.الشيكولاتة الداكنة: تحتوى على مواد عديدة مفيدة لصحة القلب وتحسين الحالة المزاجية ولكن احترس اذا كنت تعانى من السكريأكلات أوميجا 3 : الأطعمة المحتوية على أوميجا 3 مفيدة جدا لصحة القلب مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والرنجا والمكسرات ولكن بشرط وهو إعدادها وتقديمها بشكل صحي دون وضع الكثير من الإضافات كعدم تحميص المكسرات وتتبيلها بالملح.التوت: توجد أنواع عديده منه وترجف فوائدها للقلب لأنها غنية بمواد البوليفينول المضادة للأكسدة خاصة النوع الأحمر والأسودالبروكلي: وفق الأبحاث الحديثة فإن تناول البروكلي المطهو ​​على البخار بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترولالحبوب الكاملةتشير الدراسات الموجزة إلى أن تناول الحبوب الكاملة حيث يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول وضغط الدم الانقباضي ، فضلاً عن انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.أكلات غنية بـ البوتاسيوم: أبرزها الموز والأفوكادو والبرتقال واللبن “ يفضل خالى الدسم لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول ”.الأفوكادوغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم وقد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائيالطماطم الطازجة: غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للقلب ولكن يجب عند تناولها خفض الصوديوم في باقي الأطعمة للحصول على أقصى فائدة كما أنها غنية بالليكوبين وقدارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، فضلاً عنزيادة الكوليسترول الحميد "الجيد".الكبدة : من أكثر أنواع اللحوم الغنية بالأحماض الأمينية والعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب ولكن في نفس الوقت يجب عدم الإسراف في تناولها.الفول والبازلاء والحمص والعدس: من الأطعمة الغنية بالألياف وتخفض نسبة الكوليسترول الضار مما يساعد فى علاج أمراض القلب وتحسن صحة المرضى.الشاي الأخضر: وجد الخبراء أن شرب الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض طفيف في نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتقوية المناعة وتحسين وظائف الجسم بشكل عام .الثوملقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الثوم ومكوناته تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول وقد تساعد أيضًا في منع تكوين الجلطة الدموية مما يحمي مريض القلب من المضاعفات الخطيرة ولكن يجب أخذه بشكل صحيح ولايفضل تناوله على معدة فارغة.حلويات لمرضى القلبمن المعروف أن الحلويات لها أضرار كثيرة على صحة أغلب المرضى ولكنهم لا يستطيعون الامتناع عنها نهائيا لا فالحل يكمن فى اختيار الأنواع المناسبة لحالتهم الصحية ، لذا نعرض لكم أفضل الـ حلويات لمرضى القلبالحلويات المفيدة لمرضى القلب هى تلك التى تحتوي على العناصر المفيدة لصحة القلب مثل الشيكولاتة الداكنة والتوت والمكسرات والفواكه بصفة عامة وفي نفس الوقت تنخفض فيها الأطعمة الغنية بالكوليسترول والدهون.ومن أمثلة الحلويات المناسبة لمرضى القلب :رقائق القرفة، الفاكهة المغطاة بالشيكولاتة الداكنة، مخبوزات دقيق الشوفان بالشيكولاتة الداكنة أو المكسرات ، وفطيرة زبدة الفول السوداني ، بارفيه الفانيليا والليمون والتوت ، قوالب الشيكولاتة المختلفة .علاج جرثومة المعدة بطرق متعددة.. أبرزها الثوم والعسلطريقة علاج البقع البنية في الجسم والوجه.. أدوية ووصفات متعددةالأكل الممنوع لمرضى القلبيجب على مرضى القلب وذويهم معرفة الأكل الممنوع لمرضى القلب حتى لايتعرضوا لمضاعفات خطيرة حيث أن بعضها يتسبب في دخول مريض القلب في أزمات قوية وقد تلعب دورا بارزة فى حدوث أزمة قلبية حادة.تأتي الدهون المتحولة في مقدمة الأطعمة الممنوعة على مرضى القلب وينصح الأصحاء بالامتناع عنها لما لها من آثار خطيرة على كل الجسم.كما أن اللحوم المصنعة تضر بصحة القلب والحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض والخبز الفينو والكيك والمشروبات الغازية.كما ينبغي عليهم الحد من تناول الحلويات والسكريات المصنعة مثل المصاص والعلكة والمارشيملو والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الصوديوم خاصة ملح الطعامالحساء المعلب والأطعمة الجاهزة مثل وجبات العشاء المجمدة، والوجبات الجاهزة من المطاعم ، كما يجب الحد من تناول لحوم أعضاء الحيوان مثل الكبد وتجنب اللحوم الدهنية والرخامية أيضا.اللبن لمرضى القلبيعد تأثير اللبن لمرضى القلب من أكثر الأمور المثيرة للجدل بين الأطباء خاصة أنه يحتوى على مواد عديدة ذات تأثير مختلف على القلب فمنها ماهو مفيد وماهو ضار ، كما أن اللبن يحتوى على دهون مشبعة وهى تضر القلب ولكنه فى نفس الوقت غنى بالبوتاسيوم الضروري للحفاظ على صحة القلب بل وتحسينها خاصة عندما يتعلق الأمر بزيادة ضربات القلب.يرى بعض الباحثين أن الاعتدال في تناول اللبن الطبيعي هو الحل الوحيد للحصول على فوائده لمرضى القلب دون التعرض للإصابة بأضراره، ويرى بعض الأطباء أن تناول اللبن خالى الدسم يعد حل مثالي لمرضى القلب الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.ولكن لمزيد من الموضوعية نعرض لكم نبذة عن أضرار وفوائد اللبن لمرضى القلبكشفت دراسة جديدة بجامعة ريدينج في المملكة المتحدة أن تناول اللبن بانتظام قد يخفض مستويات الكوليسترول، واعتمدت الدراسة من تحليل تلوي لثلاثة استطلاعات شملت أكثر من 400000 فرد، ووجد العلماء أنه على الرغم من أن شرب الحليب يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ودهون الجسم ، إلا أنه لا يزال يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.كشفت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، ويرتبط استهلاك حصتين على الأقل من منتجات الألبان يوميًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة ، بناءً على نتائج دراسة عالمية لأكثر من 136000 بالغ من 21 دولة.وتناولت تأثير استهلاك منتجات الألبان على صحة القلب وشملت 136384 بالغًا ، جميعهم أكملوا استبيانات الطعام وتم متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط.