فقدان الشهية.. أعراض مرض الكبد عند النساء



أعراض مرض الكبد أعراض مرض الكبد



أعراض مرض الكبد عند النساء عديدة ويمكن أن يكون مرض الكبد وراثيًا . يمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تضر بالكبد، مثل الفيروسات والسمنة.



بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى تندب (تليف الكبد) ، مما قد يؤدي إلى فشل الكبد ، وهي حالة تهدد الحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.



أعراض مرض الكبد عند النساء

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وفقا لموقع مايوكلينك لا يتسبب مرض الكبد دائمًا في ظهور علامات وأعراض ملحوظة. إذا ظهرت علامات وأعراض أمراض الكبد ، فقد تشمل ظهور اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)-آلام في البطن وتورم-تورم في الساقين والكاحلين- حكة في الجلد- لون البول غامق- لون البراز شاحب- التعب المزمن- الغثيان أو القيء- فقدان الشهية- الميل للكدمات بسهولةلمرضه بالتهاب الكبد الوبائي.. المحكمة تؤيد عودة الطالب المفصولالعربية اتقلبت.. إصابة كريم سرور في حادث سير واكتشافه تضخم الكبدأعراض تدهور مريض الكبدإذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تقلقك. اطلب العناية الطبية فورًا إذا كنت تعاني من آلام شديدة في البطن ويمكن أن تصيب الطفيليات والفيروسات الكبد ، مسببة التهابات تقلل وظائف الكبد.يمكن للفيروسات التي تسبب تلف الكبد أن تنتشر عن طريق الدم أو السائل المنوي أو الطعام أو الماء الملوثين أو الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعًا هي فيروسات الالتهاب الكبدي ، وتشمل:-التهاب الكبد A-التهاب الكبد ب-التهاب الكبد جيمكن أن تؤثر الأمراض التي يهاجم فيها جهازك المناعي أجزاء معينة من جسمك (المناعة الذاتية) على الكبد. تتضمن أمثلة أمراض الكبد المناعية الذاتية ما يلي:التهاب الكبد المناعي الذاتيالتهاب الأقنية الصفراوية الأوليالأقنية الصفراوية المصلب الابتدائييمكن أن يتسبب الجين غير الطبيعي الموروث من أحد والديك أو كليهما في تراكم مواد مختلفة في الكبد ، مما يؤدي إلى تلف الكبد. تشمل أمراض الكبد الوراثية:-داء ترسب الأصبغة الدموية-مرض ويلسونعوامل خطرتتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد ما يلي:-البدانة-داء السكري من النوع 2-الوشم أو ثقب الجسم-التعرض لبعض المواد الكيميائية أو السموم-تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكبدأعراض مرض الكبد على الوجهتختلف مضاعفات أمراض الكبد حسب سبب مشاكل الكبد. قد يتطور مرض الكبد غير المعالج إلى فشل الكبد ، وهي حالة تهدد الحياة وتعد أبرز أعراض مر الكبد على الوجه هي الأصفرار ويرقان العين-للوقاية من أمراض الكبد إذا كنت معرضًا لخطر متزايد للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت مصابًا بالفعل بأي شكل من أشكال فيروس التهاب الكبد ، فتحدث إلى طبيبك بشأن الحصول على لقاح التهاب الكبد أ والتهاب الكبد ب.-استخدم الأدوية بحكمة فلا تتناول الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة إلا عند الحاجة وفي الجرعات الموصى بها فقط وتحدث إلى طبيبك قبل خلط المكملات العشبية أو الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة.-تجنب ملامسة دماء الآخرين وسوائل أجسامهم. يمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد عن طريق وخز الإبر العرضي أو التنظيف غير السليم للدم أو سوائل الجسم.-حافظ على سلامة طعامك. اغسل يديك جيدًا قبل تناول الطعام أو تحضيره.-بخاخات الأيروسول ..توخ الحذر عند استخدام بخاخات الأيروسول. تأكد من استخدام هذه المنتجات في منطقة جيدة التهوية ، وارتداء قناع عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى. دائما اتبع تعليمات الشركة المصنعة.-احمي بشرتك .. عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة الأخرى ، ارتدِ قفازات ، وأكمامًا طويلة ، وقبعة وقناعًا حتى لا يتم امتصاص المواد الكيميائية من خلال جلدك