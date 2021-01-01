5 فوائد غير متوقعة عند تناول ملعقة من السمسم في الصباح



السمسم السمسم

تتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة وقد استخدمت في الطب الشعبي منذ آلاف السنين، خصوصا أنها يمكن أن تحمي من أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل، كما يساعد تناول بذور السمسم بانتظام على تناول الألياف.







وتشتهر الألياف بدعمها لصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك ، تشير الدلائل المتزايدة إلى أن الألياف قد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان والسمنة ومرض السكري من النوع 2 .

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فوائد السمسم1- قد تساعد بذور السمسم في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL.2- تعتبر بذور السمسم - وخاصة المقشر منها - مصدرًا جيدًا للبروتين ، وهو لبنة ضرورية لجسمك.3- تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من المغنيسيوم ، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مضادات الأكسدة في منع تراكم البلاك.4- بذور السمسم غير المقشورة غنية بشكل خاص بالعناصر الغذائية الحيوية لصحة العظام ، بما في ذلك الكالسيوم، يمكن أن يؤدي نقع بذور السمسم أو تحميصها أو نثرها إلى تحسين امتصاص هذه المعادن.5- تشير الأبحاث الأولية إلى أن بذور السمسم وزيتها قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات.6- قد تساعد بذور السمسم في السيطرة على نسبة السكر في الدم لأنها منخفضة في الكربوهيدرات وعالية الجودة في البروتين والدهون الصحية، علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على مركب نباتي قد يساعد في هذا الصدد.