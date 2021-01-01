فرضت الحكومة الإيطالية غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو أي ما يعاد 11.3 مليون دولار أمريكي على آبل ونظيرتها جوجل بسبب استخدام بيانات المستخدمين في إيطاليا دون إذن صريح منهم.
وقررت هيئة المنافسة توقيع هذه الغرامة على الشركتين الأمريكيتين لاستخدامها البيانات في أغراض إعلانية وتجارية بدون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدمين للاستفادة من بياناتهم، وبالتالي عدم منح المستخدمين خيارات لرفض هذا الأمر من عدمه، وهو ما يتنافى مع قانون المنافسة وخصوصية المستخدمين وفقًا للوائح.
وتأتي هذه الغرامة على جوجل وآبل، بعد أقل من أسبوع على فرض الحكومة الإيطالية غرامة قدرها 200 مليون يورو أي ما يعادل 225 مليون دولار أمريكي على آبل وأمازون لدواعي الاحتكار، بعد منح آبل أذونات محددة لعدد لبيع منتجاتها بشكل حصرية على بعض متاجر أمازون على موقع أمازون إيطاليا وهو ما يتنافى مع قوانين التنافسية الأوروربية.
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التعليقات على إيطاليا تفرض غرامة على آبل للمرة الثانية خلال أسبوع وجوجل تنضم لها
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