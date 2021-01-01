منذ وقت قصير انتشر برنامج للقرصنة على أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم وألحق دمارا بأنظمة الكمبيوتر للحكومات والشركات الكبرى والمستشفيات والمستخدمين اليوميين.
وكان اسم هذا البرنامج إيموتيت ويصيب جهاز الكمبيوتر بعد وصوله إليه في رسالة بريد إلكتروني تبدو طبيعية. وبمجرد وصول البرنامج إلى الكمبيوتر فإنه يستطيع القيام بأي عدد من الأشياء الضارة، مثل اكتشاف كلمة المرور للخدمات البنكية عبر الإنترنت أو تشفير كل الملفات الموجودة على الجهاز للحصول على فدية مقابل إعادة فتح هذه الملفات.
كما يمكن لهذا البرنامج قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي يتواصل معها المستخدم الضحية وإرسال رسائل تحمل نسخة من البرنامج إلى تلك الحسابات.
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التعليقات على عودة برنامج القرصنة الخطير «إيموتيت»
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