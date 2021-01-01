عاجل... تعرف على عيوب هاتف Infinix Smart 6

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عاجل... تعرف على عيوب هاتف Infinix Smart 6

أعلنت شركة إنفينيكس، عن جيل جديد من الهواتف منخفضة التكلفة، باسم Infinix Smart 6، مع مواصفات جيدة.

ويأتي هاتف Infinix Smart 6، بمعالج اقتصادي من ميديا تيك، وكاميرتين في الخلف، وبطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير، بالإضافة لأحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد بنسخته المخففة "Go edition".

يأتي الهاتف بشاشة 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+،، ومعالج من النوع Unisoc SC9863A ثماني الأنوية 28 نانو متر، ونظام تشغيل من النوع "Android 11 "Go edition.

ويتميز الهاتف بواجهة مستخدم XOS 7.6، ومساحة تخزينية 32 جيجابايت وذاكرة عشوائية 2 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على عدد 2 كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية دقتها 5 ميجابيكسل.

أما بطارية الهاتف فسعتها 5000 مللي أمبير، وشحن عادي بقوة 10 واط.

عيوب هاتف Infinix Smart 6

يؤخذ على هاتف انفنيكس ضعف المعالج، بالإضافة إلى ضعف الشحن أيضا.
كما أن منفذ الهاتف microUSB 2.0.

سعر هاتف انفينكس Infinix Smart 6

يأتي هاتف انفنيكس Infinix Smart 6 في السوق المصرية بسعر 1666 جنيه مصري.

المصدر: السلطة

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