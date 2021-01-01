عاجل... تعرف على عيوب هاتف Infinix Smart 6

أعلنت شركة إنفينيكس، عن جيل جديد من الهواتف منخفضة التكلفة، باسم Infinix Smart 6، مع مواصفات جيدة.
ويأتي هاتف Infinix Smart 6، بمعالج اقتصادي من ميديا تيك، وكاميرتين في الخلف، وبطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير، بالإضافة لأحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد بنسخته المخففة "Go edition".
يأتي الهاتف بشاشة 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+،، ومعالج من النوع Unisoc SC9863A ثماني الأنوية 28 نانو متر، ونظام تشغيل من النوع "Android 11 "Go edition.
ويتميز الهاتف بواجهة مستخدم XOS 7.6، ومساحة تخزينية 32 جيجابايت وذاكرة عشوائية 2 جيجابايت.
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