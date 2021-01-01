تتحضر Xiaomi في ديسمبر المقبل للإعلان عن هاتفها الجديد Mi 12 الذي سيحصل على تقنيات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف حاليا.
وسيتميز هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة تبعا للتسريبات، بفضل الكاميرا الأساسية فيه والتي ستحصل على 4 عدسات، واحدة أساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة رابعة بدقة 5 ميغابيكسل.
أما الكاميرا الأمامية في الهاتف فستأتي بدقة 32 ميغابكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، والشاشة ستأتي بمقاس 6.8 بوصة من نوع AMOLED، دقتها تعادل (1400/3200) بيكسل، ومعدل سطوعها 514 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات +Quad HD لتوفير وضوح مميز للصور والفيديوهات.
وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع.
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التعليقات على قريبا.. Mi 12 المنتظر من Xiaomi يظهر
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