

عاجل.. مباحثات مصرية عراقية أردنية لدعم التعاون فى مجالات الاتصالات عاجل.. مباحثات مصرية عراقية أردنية لدعم التعاون فى مجالات الاتصالات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات موسعة مع أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أركان شهاب الشيباني، وزير الاتصالات بجمهورية العراق، اللذين يزوران القاهرة؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات الثلاثية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي ذلك في إطار مسار قمم التعاون الثلاثي التي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة فى مارس 2019 تحت رعاية قادة الدول الثلاث.



وعُقد اجتماع موسع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات العراقية، ووزارة الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، أن العلاقات بين الدول الثلاث هى علاقات يؤصلها التاريخ وترسخها الجغرافيا؛ مشيرا إلى أهمية توطيد هذه العلاقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي وما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة تنفتح على كل التقنيات والتى يمكن الاستفادة منها في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات.