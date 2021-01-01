جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak

صورة الخبر: جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak
جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak

في أواخر العام الماضي 2020، تعاونت شركة جوجل، مع معالج النطق واللغة Richard Cave، لإطلاق تطبيق Look to Speak، الذي يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام، والحركة، بالتواصل فقط من خلال نظراتهم، وفي البداية كان هذا التطبيق، يدعم اللغة الإنجليزية فقط، والآن أضافت الشركة 17 لغة إضافية، تجعل من السهل على المزيد من الأشخاص، في جميع أنحاء العالم، استخدام التطبيق.

مع العلم بأن، اللغات التي أضافتها شركة جوجل، لتطبيق Look to Speak، هي العربية، والفرنسية، والإسبانية (إسبانيا)، والإسبانية (أمريكا اللاتينية)، والألمانية، والبنغالية، والهندية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والمراثية، والبرتغالية، والتاميلية، والتيلوغوية، والأردية، والفيتنامية.

تطبيق Look to Speak، الذي يتيح للمستخدمين تحديد عبارات مختلفة، من خلال النظر إلى اليسار أو اليمين، ثم يقوم بتضييق الردود، حتى يتم ترك الكلمة أو العبارة الصحيحة، والذي يسمح للمستخدمين أيضا، بتأكيد اختياراتهم من خلال النظر بعيدا عن الشاشة، ليقوم التطبيق بعد ذلك، بقراءة العبارات المحددة بصوت عال، متوفر حاليا للتحميل من متجر Google Play، على أجهزة أندرويد، التي تعمل بنظام Android 9، والإصدارات الأحدث.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا التطبيق لا يهدف إلى استبدال، أدوات الوصول الحالية المتاحة بالفعل، للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ذلك يظل Look to Speak، جيدا للغاية، بجانب مميزات إمكانية الوصول الأخرى، من Google، مثل ميزة Android Accessibility Suite، التي تتيح للمستخدمين التنقل في هواتفهم، عن طريق رفع حواجبهم، والابتسام، والبحث، وإيماءات الوجه الأخرى.

المصدر: قل ودل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37761

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager