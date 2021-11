جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak جوجل تضيف 17 لغة إضافية لتطبيق Look to Speak

في أواخر العام الماضي 2020، تعاونت شركة جوجل، مع معالج النطق واللغة Richard Cave، لإطلاق تطبيق Look to Speak، الذي يسمح للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام، والحركة، بالتواصل فقط من خلال نظراتهم، وفي البداية كان هذا التطبيق، يدعم اللغة الإنجليزية فقط، والآن أضافت الشركة 17 لغة إضافية، تجعل من السهل على المزيد من الأشخاص، في جميع أنحاء العالم، استخدام التطبيق.



مع العلم بأن، اللغات التي أضافتها شركة جوجل، لتطبيق Look to Speak، هي العربية، والفرنسية، والإسبانية (إسبانيا)، والإسبانية (أمريكا اللاتينية)، والألمانية، والبنغالية، والهندية، والإندونيسية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والمراثية، والبرتغالية، والتاميلية، والتيلوغوية، والأردية، والفيتنامية.



تطبيق Look to Speak، الذي يتيح للمستخدمين تحديد عبارات مختلفة، من خلال النظر إلى اليسار أو اليمين، ثم يقوم بتضييق الردود، حتى يتم ترك الكلمة أو العبارة الصحيحة، والذي يسمح للمستخدمين أيضا، بتأكيد اختياراتهم من خلال النظر بعيدا عن الشاشة، ليقوم التطبيق بعد ذلك، بقراءة العبارات المحددة بصوت عال، متوفر حاليا للتحميل من متجر Google Play، على أجهزة أندرويد، التي تعمل بنظام Android 9، والإصدارات الأحدث.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا التطبيق لا يهدف إلى استبدال، أدوات الوصول الحالية المتاحة بالفعل، للأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ذلك يظل Look to Speak، جيدا للغاية، بجانب مميزات إمكانية الوصول الأخرى، من Google، مثل ميزة Android Accessibility Suite، التي تتيح للمستخدمين التنقل في هواتفهم، عن طريق رفع حواجبهم، والابتسام، والبحث، وإيماءات الوجه الأخرى.