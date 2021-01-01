

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Honor 60 Pro تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Honor 60 Pro

في ظل استعداد شركة هونور، للإعلان عن سلسلة Honor 60، ظهر الآن تسريب جديد، يكشف عن المواصفات الرئيسية، للهاتف الرائد Honor 60 Pro، حيث سيضم أحدث معالج 5G من كوالكوم، وسيضم كذلك مستشعر كاميرا رئيسيا، بدقة 108 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل، والأهم من ذلك هو أنه، سيدعم خدمات جوجل بلاي، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على، المواصفات الرئيسية للهاتف هونور 60 برو.



ووفقا لهذا التسريب الجديد، فالهاتف Honor 60 Pro، سيتم تصميمه حول شاشة OLED، بحجم 6.72 بوصة، وبدقة 2676×1236 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيله بالمعالج الجديد Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 8 أو 12 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، سيعمل بنظام Android 11، مما يعني أنه سيصل قبل نهاية العام الجاري 2021، وسيدعم خدمات، Google Play Services.



وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف القادم من هونور، سيضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وستدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS، كما أن الهاتف Honor 60 Pro، سيصل مع كاميرا أمامية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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الهاتف Honor 60 Pro، سيصل كذلك مع بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، وستدعم تقنية الشحن السريع، ولكن لم يتم الكشف عن قوة الشحن، بالإضافة إلى أنه، سيضم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في الشاشة، وسيدعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.وإلى هنا، نكون قد عرضنا عليكم، مواصفات الهاتف Honor 60 Pro، التي تم تسريبها، وننتظر أن تخرج الشركة، وتكشف عن التفاصيل الرسمية، التي تخص هذا الهاتف، وموعد الإعلان الرسمي.