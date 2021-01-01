تسريب جديد عن هاتف سامسونغ المنتظر

كشف تقرير إخباري أنه من المتوقع أن تكشف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال موقع "جي إس إم أرينا" إن سامسونغ ستطلق هاتفها Galaxy A13 إما قبل نهاية العام الجاري أو بداية عام 2022.
وأوضح المصدر أن هذا الهاتف سيأتي في نسختين، الأولى ستدعم "4 جي" والثانية "5 جي".
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