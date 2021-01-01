أعلن ألكسندر كوزين، نائب رئيس شركة "الفيزياء اللاسلكية"، أن ستة رادارات روسية جديدة من طراز "سولا" كافية لمراقبة الحطام الفضائي حول الأرض.
ويشير كوزين في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن روسيا بدأت في عام 2021 بالترويج لهذا النوع من الرادارات في الأسواق الخارجية.
ويقول، "يصل مدى مراقبة هذا الرادار إلى ستة آلاف كيلومتر بنطاق S وإن قطاع مسح الفضاء من 0 إلى 180 درجة، وزاوية السمت من 0 إلى 360 درجة. أي بعبارة أخرى، لكشف جميع قطع الحطام الفضائي التي تدور حول الأرض تكفي ستة رادارات فقط".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ستة رادارات روسية جديدة لرصد الحطام الفضائي حول الأرض
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق