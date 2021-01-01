شهدت الأراضي اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون.
وأفاد مراسلنا بأن المحتجين قطعوا مداخل العاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي العاصمة بيروت، قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، كما قطعوا طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان، وطريق البربير - سباق الخيل.
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التعليقات على لبنان..احتجاجات وقطع طرقات احتجاجا على ارتفاع الأسعار ( فيديو)
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