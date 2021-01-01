لبنان..احتجاجات وقطع طرقات احتجاجا على ارتفاع الأسعار ( فيديو)

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لبنان..احتجاجات وقطع طرقات

شهدت الأراضي اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون.

وأفاد مراسلنا بأن المحتجين قطعوا مداخل العاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي العاصمة بيروت، قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، كما قطعوا طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان، وطريق البربير - سباق الخيل.

هذا وأقفل محتجون ساحة الشهداء، وسط العاصمة.

كما قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي في الشمال اللبناني بالاتجاهين، وتم قطع الأوتوستراد البحري في البداوي.

وقطع المحتجون في البقاع طريق تعلبايا بالاتجاهين، وطريق عام جب جنين غزة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.

كما شهد الجنوب اللبناني إقفال الطريق المؤدي من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة، وأفادت "غرفة التحكم المروري" عن قطع السير عند دوار السعودي باتجاه النجمة في صيدا بالاتجاهين.

المصدر: RT

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