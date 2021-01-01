كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق جهاز تابلت بإمكانات مميزة، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، وتستغل فيفو دخول أكثر من شركة صينية في تصنيع أجهزة التابلت بعد هواوى، كما أنها تريد ضمان حصة لها في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب موقع PhoneArena فإن شركة فيفو تعمل على توسيع إمبراطوريتها من الأجهزة التكنولوجية بعد الهواتف وتريد دخول عالم تصنيع أجهزة التابلت، كما تعمل الشركة على إطلاق هاتف قابل للطي قريبا أسوة بشركات مثل ريلمى وشاومي.
وسيعمل جهاز تابلت فيفو القادم بمعالج ذو أداء كبير من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أداء سريع للغاية حيث سيحتوى على ذاكرة عشوائية 6 و8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.
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التعليقات على أبرزها بطارية 8000 مللى أمبير.. فيفو تطور تابلت بمواصفات عملاقة
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