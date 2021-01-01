تواصل شركة مرسيدس الألمانية تألقها داخل الاسوق العالمية، بعد ان كشفت عن نيتها لطرح نسخة جديدة من فئة C الشهيرة، ولكنها تأتي مع تفاصيل كثيرة ابرزها الاطلالة الخارجية والتي تمنحها الأفضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.
اطلقت مرسيدس اسم All-Terrain على تلك النسخة الجديدة، والتي تعد واحدة من طرازات الكومبي المميزة، حيث تقدم السيارة مع جنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع، بالإضافة إلى واجهة امامية تضم مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، تتخللها حزمة من مستشعرات الحركة.
بينما تأتي الناحية الخلفية من All-Terrain بشكل طولي نسبة إلى الفئة المقدمة، مع سبويلر خلفي نحيف ومدبب مدعوم باشارة STOP،بالاضافة إلى مصابيح ضباب جانبية ومنظومة عادم ثنائية مع حساسات ركن خلفي وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ونجد زيادة لنسبة الخلوص الأرض تقدر بـ 40 مم.
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التعليقات على للطرق الوعرة .. مرسيدس تطرح نسختها All-Terrain |صور
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