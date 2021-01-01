«ريد بُل» تشكك في إمكانيات مرسيدس

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«ريد بُل» تشكك في إمكانيات مرسيدس

شككت ريد بُل أن غريمتها مرسيدس لم تعد تملك أفضلية السرعة «غير الاعتيادية» على المقاطع المستقيمة، وذلك وسط الجدل الدائر حول الأجنحة الخلفية المرنة في الفورمولا واحد.

شهد الفورمولا واحد معركة محتدمة خارج الحلبة بين الفريقين المتنافسين على لقب هذا الموسم بذات قدر المعركة الدائرة على المسار، ولا سيّما في ظل التساؤلات الأخيرة التي طرحتها ريد بُل حول الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس.

وتشك ريد بُل في أن مرسيدس تستخدم جناحًا خلفيًا مرنًا من أجل تعزيز سرعتها القصوى، إذ أسست شكوكها على صور تعتقد بأنها تُظهر علامات على الصفيحتين الجانبيّتين من الجناح الخلفي.

فيما أصرّت مرسيدس على أنها لا تقوم بأي أمر خاطئ، حيث أوضح توتو وولف مدير الفريق بأن تلك الصور المتداولة لا تُظهر أيّة علامات، إذ ادعى بأن ريد بُل ربما ترى «شبحًا» فيها.

هذا وبدأت «فيا» في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي مهمة لاكتشاف الحقيقة عبر فحص مرونة الجناح الخلفي لرؤية إذا ما كانت هنالك حاجة لاختبارات صلابة أكبر.

المصدر: المصرى اليوم

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