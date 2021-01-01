شككت ريد بُل أن غريمتها مرسيدس لم تعد تملك أفضلية السرعة «غير الاعتيادية» على المقاطع المستقيمة، وذلك وسط الجدل الدائر حول الأجنحة الخلفية المرنة في الفورمولا واحد.
شهد الفورمولا واحد معركة محتدمة خارج الحلبة بين الفريقين المتنافسين على لقب هذا الموسم بذات قدر المعركة الدائرة على المسار، ولا سيّما في ظل التساؤلات الأخيرة التي طرحتها ريد بُل حول الجناح الخلفي لسيارة مرسيدس.
وتشك ريد بُل في أن مرسيدس تستخدم جناحًا خلفيًا مرنًا من أجل تعزيز سرعتها القصوى، إذ أسست شكوكها على صور تعتقد بأنها تُظهر علامات على الصفيحتين الجانبيّتين من الجناح الخلفي.
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التعليقات على «ريد بُل» تشكك في إمكانيات مرسيدس
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