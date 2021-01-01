

«مرسيدس» تنافس بسيارة كهربائية بكفاءة عالية قريبًا «مرسيدس» تنافس بسيارة كهربائية بكفاءة عالية قريبًا

طرحت شركة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» سيارتها الكهربائية عالية الكفاءة القادمة بمدى يزيد عن 1000 كيلومتر (620 ميلاً) بصورة جديدة.



وتخطط شركة صناعة السيارات لاستخدام السيارة بهدف اختبار تقنية جديدة لتحسين الكفاءة في سياراتها الكهربائية، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «electrek».



يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت «مرسيدس-بنز» عن خطة كهربة محدثة تضمنت خطة جديدة للذهاب إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.

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أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن عدة برامج جديدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، إحداها هي السيارة الجديدة والتي تحمل اسم «مرسيدس-بنز VISION EQXX»، وهي سيارة كهربائية جديدة بالكامل فائقة الكفاءة.وكان قد تم الإعلان عنها لأول مرة العام الماضي، وفي ذلك الوقت، كانت الشركة تتحدث عن قدرة السيارة للسير حتى مدى يزيد عن 750 ميلاً (1200 كم).في وقت سابق من هذا العام، قامت «مرسيدس-بنز» بتحديث النطاق قائلة إنه سيكون المدى لديها يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميل).وأعلن أمس ماركوس شيفر، مدير العمليات في «مرسيدس بنز»، أنه سيتم الكشف عن «VISION EQXX» في الـ3 من يناير، حيث قال «كما تعلم، كنا نعمل على ترجمة طموحنا الاستراتيجي إلى السيارات الكهربائية».وتابع: «والآن، من المقرر أن تصبح (VISION EQXX) أكثر السيارات الكهربائية التي قمنا ببنائها بأعلى كفاءة على الإطلاق مع مدى يزيد عن 1000 كيلومتر، وأنا سعيد للغاية لأنه سيتم الكشف عنها للجمهور قريبًا جدًا، في 3 يناير 2022».وأضاف: «لهذا السبب وضعنا هدفًا أكثر من طموحًا لأنفسنا من خلال (VISION EQXX): نريد تطوير سيارة كهربائية من الفئة المدمجة يمكنها القيادة 1000 كيلومتر على امتداد شحنة بطارية واحدة في ظروف الطرق الحقيقية، ستصل قيمة الاستهلاك للكيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر بسرعات الطرق السريعة العادية».قال شيفر إن السيارة الجديدة ستزود بخلايا بطارية ذات كثافة طاقة أعلى بنسبة 20٪ مما هي عليه في فئة السيارات «EQS» التي تملكها الشركة وهي النسخة السابقة للسيارة الجديدة.