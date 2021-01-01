أكد مصدر باتحاد الكرة أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام قدم استقالته من منصبه.
ونال عبدالفتاح سيل من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب أداء الحكام خلال مباريات الدوري.
وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"يلا كورة"، أن اتحاد الكرة رفض طلب عبدالفتاح بالاستقالة، ليستمر في منصبه.
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التعليقات على عصام عبدالفتاح يقدم استقالته واتحاد الكرة يرفض
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