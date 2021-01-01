عصام عبدالفتاح يقدم استقالته واتحاد الكرة يرفض

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صورة الخبر: عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

أكد مصدر باتحاد الكرة أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام قدم استقالته من منصبه.

ونال عبدالفتاح سيل من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب أداء الحكام خلال مباريات الدوري.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"يلا كورة"، أن اتحاد الكرة رفض طلب عبدالفتاح بالاستقالة، ليستمر في منصبه.

وتولى عصام عبدالفتاح رئاسة لجنة الحكام في الأول من أكتوبر الماضي، خلفا لوجيه أحمد.

وتتشكل لجنة الحكام من تامر دري مشرف علي إدارة الـVAR، وأحمد أبو العلا مشرف علي اللجنة الفنية، ومحمد فاروق عضو لجنة حكام رئيسية ومشرف علي قطاع الصعيد، وتوفيق السيد مدير إداره التحكيم.

المصدر: yallakora

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