هيثم فاروق يكشف حقيقة رحيل بن شرقي عن الزمالك

كشف هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن حقيقة وجود عروض قطرية للمغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الأن قراره بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية الخاصة بالشرط الجزائي.
وقال هيثم فاروق، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: «الأندية القطرية، لديها إمكانيات مالية كبيرة جدًا وترغب دائمًا في ضم لاعبيين مميزين، ولكنني لا أعتقد بأن هناك مفاوضات بين أشرف بن شرقي والأندية القطرية في الفترة الحالية».
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