

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه اليوم المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 14 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.



وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس خلال نوفمبر، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت معدل الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال العام الجاري.



