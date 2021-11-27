بالأسماء.. تعرف على قائمة دول أعدت استراتيجيات لإنتاج الهيدروجين

أبدت عدة دول اهتماما بالهيدروجين ، وقام البعض منها بالشروع في إعداد وتطوير رؤى وخرائط طريق واسـتراتيجيات تقوم على تحديد أفضـل المسـارات "حسـب الأولوية الوطنية"لتوفير إمدادات الهيدروجين " عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد "، والتطبيقات التي يمكن أن يستخدم فيها الهيدروجين وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث2021 .
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"أن بعض الدول عملت على دراسـة فرص الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين بغرض التصـدير إلى الأسـواق المحتملة ، وإبرام اتفاقيات وتفاهمات أولية معها بما يضـمن لها حصـة في التجارة الدولية للهيدروجين مستقبلاً .
وأشار التقرير الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة ،إلي أنه حتـى نـهـايـة الربـع الثالـث مـن عـام 2021 ، ارتفـع عـد الـدول التـي أعلنـت عـن استراتيجيتها الوطنيـة للهيـدروجين إلـى 16 دولـة بعـد انضـمـام كـل مـن المملكـة المتحـدة وكولومبيـا إلـى القائمـة ، وكانـت المملكـة المتحـدة قـد أعلنـت في أغسطس 2021 عـن اسـتراتيجيتها الوطنية للهيـدروجين ، والتـي وضـعـت هـدفاً لإنتـاج الـهيـدروجين مـنخفض الكربـون بقـدرة إجماليـة 5 جيجـاوات بحلـول عـام 2030 علـى أن يـدخل منهـا نـحـو 1 جيجـاوات بـحـلـول عـام 2025. ووفقا للاستراتيجية ، فـإن هـذا الـهـدف سيسـاهم فـي تقليـل نـحـو 41 مليـون طـن مكـافـئ مـن انبعاثـات ثـانـي أكسيد الكربـون خـلال الفتـرة 2023-2032 ، وخلـق نـحـو 7000 وظيفـة داخـل المملكـة المتحـدة .
وتابع التقرير، أعلان كولومبيـا أواخـر سـبتمبر 2021 عـن اسـتراتيجيتها الوطنيـة للهيـدروجين والتـي وضـعت أهـدافا لـعـام 2030 وهـي بنـاء 1 جيجـاوات مـن أجـهـزة التحليـل الكهربـائي لإنتـاج الهيـدروجين الأخضـر ، وإنتـاج نـحـو 50 ألـف طن / السـنـة مـن الـهيـدروجين الأزرق " يكافئ نحو 0.3 جيجاوات من أجهزة التحليل الكهربائي" .
وءكر أنه فـي هـذا الصـدد ، باتـت القائمـة النهائيـة للـدول التـي أعـدت الاستراتيجية الوطنيـة للهيـدروجين تشـمل عـدة دول فـي أوروبـا مثـل ألمانيـا وإسبانيا والبرتغـال وفرنسـا وهولنـدا . كمـا تضـم دول فـي منطقـة أسـيا / المحيط الهـادي ، منهـا أسـتراليا واليابـان وكوريا الجنوبيـة . أمـا فـي منطقـة الأمريكيتين ، فتضـم القائمـة كـل مـن كـنـدا وتشـيلي وكولومبيـا وبخـلاف ذلك ، هنـاك نحـو 7 دول أخـرى تعمـل علـى الانتهـاء مـن إعـداد الاستراتيجية الوطنيـة للهيـدروجين كمـا يـوجـد عـدد لا بـأس بـه مـن الـدول التـي أنـهـت أو تعمـل علـى إعـداد خارطـة طريـق للهيدروجين بإجمالي 10 دول . وبـذلك يصـل عـدد الـدول التـي بـدأت تعمـل علـى إعـداد خطـط واستراتيجيات وطنيـة للـهيـدروجين.
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التعليقات على بالأسماء.. تعرف على قائمة دول أعدت استراتيجيات لإنتاج الهيدروجين
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