

بالأسماء.. تعرف على قائمة دول أعدت استراتيجيات لإنتاج الهيدروجين بالأسماء.. تعرف على قائمة دول أعدت استراتيجيات لإنتاج الهيدروجين

أبدت عدة دول اهتماما بالهيدروجين ، وقام البعض منها بالشروع في إعداد وتطوير رؤى وخرائط طريق واسـتراتيجيات تقوم على تحديد أفضـل المسـارات "حسـب الأولوية الوطنية"لتوفير إمدادات الهيدروجين " عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد "، والتطبيقات التي يمكن أن يستخدم فيها الهيدروجين وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الثالث2021 .



وأضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"أن بعض الدول عملت على دراسـة فرص الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين بغرض التصـدير إلى الأسـواق المحتملة ، وإبرام اتفاقيات وتفاهمات أولية معها بما يضـمن لها حصـة في التجارة الدولية للهيدروجين مستقبلاً .



وأشار التقرير الذي أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة ،إلي أنه حتـى نـهـايـة الربـع الثالـث مـن عـام 2021 ، ارتفـع عـد الـدول التـي أعلنـت عـن استراتيجيتها الوطنيـة للهيـدروجين إلـى 16 دولـة بعـد انضـمـام كـل مـن المملكـة المتحـدة وكولومبيـا إلـى القائمـة ، وكانـت المملكـة المتحـدة قـد أعلنـت في أغسطس 2021 عـن اسـتراتيجيتها الوطنية للهيـدروجين ، والتـي وضـعـت هـدفاً لإنتـاج الـهيـدروجين مـنخفض الكربـون بقـدرة إجماليـة 5 جيجـاوات بحلـول عـام 2030 علـى أن يـدخل منهـا نـحـو 1 جيجـاوات بـحـلـول عـام 2025. ووفقا للاستراتيجية ، فـإن هـذا الـهـدف سيسـاهم فـي تقليـل نـحـو 41 مليـون طـن مكـافـئ مـن انبعاثـات ثـانـي أكسيد الكربـون خـلال الفتـرة 2023-2032 ، وخلـق نـحـو 7000 وظيفـة داخـل المملكـة المتحـدة .



وتابع التقرير، أعلان كولومبيـا أواخـر سـبتمبر 2021 عـن اسـتراتيجيتها الوطنيـة للهيـدروجين والتـي وضـعت أهـدافا لـعـام 2030 وهـي بنـاء 1 جيجـاوات مـن أجـهـزة التحليـل الكهربـائي لإنتـاج الهيـدروجين الأخضـر ، وإنتـاج نـحـو 50 ألـف طن / السـنـة مـن الـهيـدروجين الأزرق " يكافئ نحو 0.3 جيجاوات من أجهزة التحليل الكهربائي" .



وءكر أنه فـي هـذا الصـدد ، باتـت القائمـة النهائيـة للـدول التـي أعـدت الاستراتيجية الوطنيـة للهيـدروجين تشـمل عـدة دول فـي أوروبـا مثـل ألمانيـا وإسبانيا والبرتغـال وفرنسـا وهولنـدا . كمـا تضـم دول فـي منطقـة أسـيا / المحيط الهـادي ، منهـا أسـتراليا واليابـان وكوريا الجنوبيـة . أمـا فـي منطقـة الأمريكيتين ، فتضـم القائمـة كـل مـن كـنـدا وتشـيلي وكولومبيـا وبخـلاف ذلك ، هنـاك نحـو 7 دول أخـرى تعمـل علـى الانتهـاء مـن إعـداد الاستراتيجية الوطنيـة للهيـدروجين كمـا يـوجـد عـدد لا بـأس بـه مـن الـدول التـي أنـهـت أو تعمـل علـى إعـداد خارطـة طريـق للهيدروجين بإجمالي 10 دول . وبـذلك يصـل عـدد الـدول التـي بـدأت تعمـل علـى إعـداد خطـط واستراتيجيات وطنيـة للـهيـدروجين.

