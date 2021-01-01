قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن أشرف بن شرقي يماطل إدارة نادي الزمالك ويرغب فى الرحيل خلال الفترة المقبلة.
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أري أن بن شرقي وقع لنادي آخر واتوقع الأهلي بنسبة كبيرة، لو انتقل بن شرقي للأهلي سيكون إضافة قوية".
وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن أشرف بن شرقي اللاعب المغربي ليس فى كامل تركيزه مع نادي الزمالك وأنه منشغل بأمور أخري خارج الفريق.
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التعليقات على إبراهيم سعيد: بن شرقي وقع للنادي الأهلي
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