

المتحدة للإسكان والتعمير تشتري 25 ألف سهم خزينة بجلسة الخميس المتحدة للإسكان والتعمير تشتري 25 ألف سهم خزينة بجلسة الخميس

أعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير عن شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول الخميس.



وأوضحت المتحدة للإسكان والتعمير فى بيان لها اليوم أنها قامت بشراء عدد 25 ألف سهم خزينة، ليصبح إجمالى ما بحوذة الشركة من أسهم خزينة نحو 1.76% من أسهم رأس المال.



يشار إلى أن وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للإسكان والتعمير يونيو الماضي، على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 354 مليون جنيه إلى 343.12 مليون عبر إعدام أسهم خزينة وفقا لرصيدها في نهاية ديسمبر 2020 وعددهم 8710913 سهم.

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ووفقًا لبيان الشركة للبورصة، أقرت الجمعية غير العادية تعديل المواد 6 و7 و 24 من النظام الأساسي على النحو التالي:المادة السادسة تنص على تحديد رأس المال المرخص به بقيمة 675 مليون جنيه والمصدر والمدفوع 343115265 جنيه موزعة على 274492212 سهما قيمة كل منها 1.25 جنيه.كما نصت المادة 7 بعد التعديل على أن يتكون رأس المال من 274492212 سهم، قد تم الاكتتاب فيها على النحو التالي: “بايونيرز القابضة بعدد 91698776سهم وبنسبة 33.41%، مصر لتأمينات الحياة 21426300 سهم بنسبة 7.81%، وشركة سمو للاستشارات بعدد17295468 سهم بنسبة 6.3%، ومصر للتأمين 15713651 سهم بنسبة 5.72%، وشركة الحصن للاستشارات 14300000 سهم بنسبة 5.21%، وإبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي بعدد 43861379 سهم بنسبة 15.98%، والمساهمون الآخرون بعدد 70196638 سهم بنسبة 25.57%.كما نصت أيضا المادة 24 بعد التعديل على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا، كما يكوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة.وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المتحدة للإسكان والتعمير، خلال الربع الأول من 2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 38.4 % على أساس سنوي، محققة أرباحاً بقيمة 29.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.54 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 51.25 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 35.98 مليون جنيه في الربع المقارن من 2020.وسجلت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت 26.62 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بلغت 21.9 مليون جنيه في الربع الأول من 2020.