«الإسكان» توجه قطاع المرافق بتقديم دعم فني للمحافظات للتعامل مع مياه الأمطار

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صورة الخبر: «الإسكان» توجه قطاع المرافق بتقديم دعم فني للمحافظات للتعامل مع مياه الأمطار
«الإسكان» توجه قطاع المرافق بتقديم دعم فني للمحافظات للتعامل مع مياه الأمطار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تعليمات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، بتقديم المساعدة للمحافظات في التعامل مع مياه الأمطار، وفقا لإمكانيات شركات المياه والصرف بالمحافظات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم مع الأجهزة المحلية بشأن توافر المعدات والعمالة اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية الحادة، كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة اللحظية للبيانات وتوقعات الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال بيان اليوم الأحد 28 نوفمبر، إن وزير الإسكان، عقد اجتماعا موسعا مع مسئولى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الوزارة، لمتابعة جهود قطاع المرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى التنسيق ومساعدة المحافظات والوحدات المحلية، فى التعامل مع مياه الأمطار.

وشدد الوزير، على ضرورة تقديم الدعم الفنى من قِبَلِ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، للمحافظات والوحدات المحلية، فى إعداد دراسة تتعلق بتنفيذ حلول غير تقليدية خاصة بصرف مياه الأمطار، والاستفادة منها، وذلك أسوة بما يتم تنفيذه فى عدد من المدن الجديدة، التى تتعرض للأمطار بكميات كبيرة، حيث تم ويجرى تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار الجزار إلى أنه فى وقت أزمات الطقس السيىء نصطف جميعا بهدف واحد هو خدمة المواطن، والتخفيف عنه، ومن ثم يتم التنسيق الدائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: جريده المصدر

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