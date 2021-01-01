تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والذي مر على غيابه عن الشاشة عام كامل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي أثرت على حالته الصحية خلال الأشهر الماضية .
علم “صدى البلد” من مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي، أن الأخبار المتداولة حول وفاة الإعلامي غير صحيحة، مؤكدا أن الإبراشي منزعج تماما من هذه الشائعات وهو بحالة جيدة حاليا.
وكان قد كشف في وقت سابق الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.
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التعليقات على فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي
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