

لديه أقدام ذات 4 أصابع.. ما لا تعرفه عن طائر نقار الخشب لديه أقدام ذات 4 أصابع.. ما لا تعرفه عن طائر نقار الخشب

يعتبر نقار الخشب هو أحد أنواع الطيور الأكثر إثارة للاهتمام ، ومن الطيور المهددة بالانقراض، أو انقرضت بالفعل بسبب فقدان أماكن معيشتهم وزيادة التحضر البشري ، كما أن التلوث الكيميائي قد لعب دوراً سلبياً أيضا في عدم بقاء نقار الخشب في البرية لأنه يعمل علي تدمير بيضه .



ويهجم نقار الخشب على جذوع الأشجار من أجل العثور على الحشرات التي تعيش في الشقوق ولذلك يحفر تجاويف العش ، فله منقار طويل مميز يساعده علي ثقب العديد من الاشجار.



ويتميز نقار الخشب بألوانه الزاهية وريشه الجميل، وتساعده هذه الألوان كثيراً في عملية التمويه في الغابات المحيطة به ، كما ان له ريش مثل الشعر الخشن ليساعده علي الحفاظ علي جزيئات الخشب .

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كما ان لديه اقدام ذات 4 اصابع اثنين من الامام واثنين من الخلف وذلك الترتيب يضمن له قبضة قوية للفروع ويوفر له الإستقرار .ويأكل نقار الخشب الحشرات في المقام الاول، كما أنه يأكل الفواكه، الجوز والمكسرات ، ويتغذي أيضا على يرقات الحشرات والبيض وعصارة الأشجار والبذور والتوت ، ولكن أنواع طعامه تعتمد كلياً علي المنطقة التي يسكن بها.في فصل الصيف يصل ارتفاع عش نقار الخشب إلي 30 قدم فوق أرض الغابة بينما في أشهر الشتاء الباردة يلجأ الي عمل مخبا للاطعمة الخاصة به داخل شقوق الأشجار أو تحت منازله فيخزن المكسرات والكرز والذرة والبلوط لكي يأكله خلال اشهر الشتاء الباردة .ويصل لسان نقار الخشب في بعض الأنواع إلي 4 بوصات في الطول وبه مادة تشبه الغراء علي طرفه ، ومعظم طيور نقار الخشب له إصبع واحد، ويتميز بالمخالب الحادة في كل اتجاه لمساعدتهم على التوازن ، كما يعمل ذيل نقار الخشب وعلي حفظ التوازن علي سطح الشجرة .ويكتفي نقار الخشب بزوجة واحدة لمدي الحياة وتضع الانثي ما بين 2 الي 5 بيضات وفترة الحضانة تستغرق من 11 الي 14 يوما، ويمكن لنقار الخشب أن يبقي علي قيد الحياة ما بين 5 الي 11 عاما في البرية وذلك بالفعل اعتماداً علي الأنواع ايضا ، ذكور نقار الخشب عادة ما تختار الموقع المناسب لحفرة العش ولكن بموافقة الأنثى بالطبع.